Alemanya desmantella un grup antivacunes que volia assassinar el primer ministre de Saxònia

La policia alemanya ha obert una investigació contra diversos sospitosos per haver proferit amenaces de mort contra el ministre principal de l'estat federat de Saxònia, Michael Kretschmer, a través del servei de missatgeria Telegram. Els agents han portat a terme diversos registres a la ciutat de Dresden i els seus voltants en el marc de l'operació.La sospita que aquest grup d'antivacunes tenia armes blanques i de foc en possessió ha alertat a la policia. Les forces especials de la policia criminal (LKA) han intervingut en l'operatiu precisament per les amenaces de mort, la possessió d'armes i missatges que cridaven a l'assassinat del primer ministre de Saxònia.En total han estat registrades cinc propietats a Dresden i una a la petita ciutat propera de Heidenau. "Després de la primera inspecció, es confirma la sospita inicial", ha explicat la policia alemanya a través de Twitter. Tot plegat ho va destapar la setmana passada la televisió pública ZDF, i les amenaces anirien lligades amb l'obligatorietat de la vacuna contra el coronavirus.Posteriorment, la policia criminal va anunciar que estava preocupada en concret per un grup de xat de Telegram que ara ha estat desmantellat. En aquest xat i en converses mantingudes en reunions secretes, s'havia parlat sobre plans d'assassinat contra Kretschmer i altres representants del govern regional.Les amenaces han provocat la indignació política i social. El mateix Kretschmer ha demanat "utilitzar tots els mitjans legals per combatre aquesta transgressió". "Les persones que ocupen càrrecs públics no haurien de tenir por de dir el que pensen i fer la seva feina", ha recordat.Dilluns, la ministra alemanya de l'Interior, Nancy Faeser, va anunciar un enduriment de les mesures contra la incitació a l'odi i la violència a Telegram. De fet, la Fiscalia del país teutó ja ha obert procediments sancionadors contra l'aplicació de missatgeria instantània per violar la legislació del país.​​

