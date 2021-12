L'òmicron atemoreix Europa: «El sistema sanitari es podria desbordar ràpidament»

Altres notícies que et poden interessar

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (, per les seves sigles en anglès) defensa la implantació del, ja que un possible augment dels contagis "podria desbordar ràpidament els sistemes sanitaris a la Unió Europea".Segons l'última anàlisi de risc de l'ECDC, els estudis preliminars sobreindiquen que és una variant més contagiosa en comparació amb la variant delta. L'organisme assegura que és "molt probable" que aquesta nova mutació provoquia Europa que les anteriors.Tot i això, l'ECDC remarca que encara. En qualsevol cas, els experts temen que provoqui "un augment exponencial dels contagis" i, en conseqüència,. "Sense una reducció de la taxa de contagis i un augment de les dosis de reforç, els nivells de transmissió podrien ràpidament desbordar els sistemes sanitaris a la UE", avisen.Si bé en les últimes setmanes s'ha accelerat el ritme de vacunació a la Unió Europea, el nivell d'immunització continua, segons l'ECDC. A més, "no hi ha prou temps per tancar els buits de vacunació" que permetria reduir el risc que els hospitals se saturin. Per això, l'ECDC recomana. En concret, planteja desaconsellar la "barreja entre llars" durant les festes i evitar grans concentracions de persones.L'ECDC recorda que la vacunació amb dues dosis redueix. Així i tot, destaca que les evidències científiques disponibles indiquen que una tercera dosi augmenta "significativament" la protecció davant una malaltia greu o moderada: fins a un 94%.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor