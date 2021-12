Les joventuts d'ERC consideren un «error» l'aprovació dels pressupostos de l'Estat

en les condicions actuals és un". Així de crítics s'han manifestat lesdavant l'acord per aprovar els comptes als quals han arribat els republicans amb el govern espanyol. En un comunicat que han fet públic a través de les xarxes socials, han expressat la seva discrepància amb la decisió de la cúpula d'ERC tot subratllant laamb pactes com el de la llei de l'audiovisual.En un context de negociació mutant de la llei que se suma a la sentència que avala la imposició d'un 25% de castellà a l'escola catalana, el Jovent Republicà denuncia que tant ela favor de la llengua i la diversitat lingüística a l'Estat. Consideren, de fet, que estani que això implica "ser més exigents que mai"., tant amb la defensa de la llengua catalana com en les polítiques socials que duen a terme, fan que aquests pressupostos generals de l'Estat siguin, al nostre parer, insuficients pels Països Catalans i el conjunt de la classe treballadora", insisteixen des de la JERC, que emplacen el partit a aprofitar la força negociadora que tenen els 13 diputats a Madrid. Argumenten també que consideren quesi la resta d'actors independentistes s'haguessin "corresponsabilitzat" en les negociacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor