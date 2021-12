Barça i Madrid denuncien Tebas per l'acord amb el fons CVC

Guerra oberta a La Lliga entrei eli el. Blaugranes, blancs, i també l'Athletic Club, han anunciat aquest dimecres que exerceixen "" pels acords adoptats per l'Assemblea de laen relació amb el, que implica l'entrada del fons de capital de risca la màxima competició del futbol espanyol.Els tres clubs, que van ser els únics de primera divisió que es van oposar a l'acord del passat estiu, consideren que es tracta d'una "" que causa un "" a tot el sector del futbol espanyol i que vulnera "de forma flagrant els principis més elementals" del dret esportiu i els estatus de la mateixa Lliga.El, que suposa una injecció de 2.700 milions d'euros a la competició espanyola, va tirar endavant el passat mes d'agost amb els vots a favor de 38 dels 42 equips que conformen l'assemblea de clubs.són els únics que s'hi van oposar i que no formaran part d'aquesta inversió.El debat en l'entorn blaugrana sobre l'entrada en aquest projecte va estar en primera plana després de la marxa de. El president de la Lliga va defensar que sihagués acceptat la injecció de diners d'aquest fons de risc, ara l'argentí seguiria formant part del club blaugrana. L'argument del president del Barça per no acceptar-ho va ser llavors que el projecte "".​​​

