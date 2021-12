El sector i els productors celebren amb cautela el nou acord de la llei audiovisual sobre el català

Netflix afirma que complirà la quota "que determini la llei"

El sector audiovisual l'acord per a la nova llei audiovisual al que han arribat ERC i el govern espanyol, encara que la nova legislació, segons les últimes informacions, no podrà obligar les plataformes "internacionals" coma complir quotes estrictes de català. com va avançar NacióDigital , i un fons de doblatge i subtitulació -encara per a determinar d'on sortirà el capital-. Des deaplaudeixen el nou acord perquè consideren que "tanca alguns dels punts que es demanaven", però resten a l'espera de la materialització de xifres concretes.Precisament, des d'ERC expliquen que aquests 15 milions d'euros, com a mínim, s-a totes elles, aquí sí, inclosa Netflix o HBO- per a invertir en producció europea. Aquests diners estaran destinats de manera exclusiva a la creació de títols en català, gallec i basc. El president de PROA, Jordi Oliva, aplaudeix l'establiment d'una quota concreta en l'apartat d'inversió per a les altres llengües oficials."De no tenir cap quota a tenir uns mínims obligatoris, ben segur que millorarà la producció en llengua catalana", ha assegurat. En aquesta línia es mouque en declaracions aha considerat "molt positiva" aquesta quota mínima de 15 milions. "Farà que cada any puguem produir més pel·lícules i sèries en català, que podran ser molt més competitives en l'àmbit de pressupostos", ha afirmat.Hem de veure també el doblatge i la subtitulació", ha afirmat Colell, reclamant cautela.Pel que fa a la subtitulació i el doblatge, un dels requeriments més demandats pel sector -sobretot pel del doblatge-, quedarà "blindat" segons l'acord que ha fet públic ERC per un fons concret que es destinarà a la creació d'aquest material. A més, "les plataformes hauran d'incorporar en els seus catàlegs" aquestes subtitulacions i doblatges que es creïn. Tot i això, no queda clar si s'incorporaran aquells materials que ja estiguin creats. L'acord, però, resa que "a manera d'exemple, elde torn es doblarà en català".Les plataformes no s'han pronunciat gaire en tot el procediment per elaborar la llei de l'audiovisual, però a principis de desembre, Netflix va afirmar que seria fidel al que determini la nova legislació. El gegant audiovisual va assegurar que respectarà les quotes de català, basc i gallec que fixi la nova llei de l'audiovisual espanyola.En paraules del vicepresident de contingut original de Netflix a Espanya i Portugal, Diego Ávalos, ell mateix va afirmar que, "encara que sigui aviat per valorar de manera definitiva el projecte de llei", compliran amb la legalitat establerta a l'Estat perquè "les normes estan per sobre de tot". I ha afegit que, des de Netflix, "els interessa el talent en qualsevol idioma".

