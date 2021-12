​Com serà la mobilitat del futur?

Zones de baixes emissions i/o peatges urbans

Què és la mobilitat com a servei?

El potencial de la mobilitat com a servei a Catalunya

Laha trastocat les nostres vides per complet, també la nostra manera de moure'ns. Després de les setmanes de confinament estricte, elva perdre pes en favor del transport privat. Aquest fet, sumat a l'eliminació dels peatges, ha contribuït a un increment notable de laals accessos de l'àrea metropolitana de Barcelona.L'augment del trànsit i del parc mòbil es produeix en un context d'. Una situació que obliga a repensar com ha de ser la: més, mési més. Emergeix el concepte de, per les seves sigles en anglès), o el que és el mateix, l'accés integrat a diversos modes de transport, públics i privats, a través d'una aplicació digital.Una de les possibilitats per unes ciutats amb menys contaminació i menys congestió són les. L'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) n'és pionera amb la creació el 2020 d'una àrea restringida per a vehicles contaminants a l'interior de les rondes. Enguany, a més, se n'ha creat una de local a Sant Cugat del Vallès.Aquesta iniciativa viurà un boom els mesos vinents. La llei espanyola de canvi climàtic n'obliga a crear per a tots els municipis majors de 50.000 habitants. Aquest fet, juntament amb l'impuls que suposaran els, en provocarà la generalització tant a totes les grans ciutats com en algunes de mitjanes.Una altra estratègia, també a debat a la conurbació barcelonina, és la d'un. Consisteix en gravar econòmicament els vehicles segons les seves emissions –i altres paràmetres com l'ocupació, per exemple- per accedir en una àrea urbana. Va en la línia del criteri europeu dei la seva recaptació ha de ser finalista: gravar el vehicle privat ha de servir directament per finançar el transport públic. Aquesta mesura, que sovint va lligada a les ZBE, s'aplica en grans ciutats europees i del món com Londres, Milà, Estocolm, Göteborg i Singapur, entre altres.La mobilitat com a servei (MaaS) consisteix en l', tant públics com privat, a través d'una aplicació digital. D'aquesta manera, l'usuari pot planificar, pagar i obtenir el seu tiquet de transport multimodal a través d'un sol intermediari. Es tradueix, per tant, en integrar diverses aplicacions que ja tenim en un smartphone –o altres serveis encara no digitalitzats- en una sola app.Tot plegat succeeix en un context on el sector de la mobilitat ha viscut molts canvis. Per una banda, la digitalització que vivim en totes les esferes de la societat també ha arribat en el sector del transport. Per una altra, laja és una opció cada vegada més quotidiana tant en bicicletes, patinets, motos i, fins i tot, en cotxes. A més, la, la preferència per la flexibilitat i la priorització de l'ús a la propietat són comportaments cada vegada més estesos, especialment en les generacions més joves.La mateixa pandèmia, de fet, va acceleraramb la voluntat de minimitzar el risc de contagis. Per exemple, a Barcelona s'ha eliminat la possibilitat de comprar bitllets als conductors d'autobusos i ara es realitza a través d'una app que, una vegada registrat, permet comprar i validar els tiquets en el mateix vehicle. El cremallera de Vall de Núria, operat per FGC, també ha digitalitzat totalment els bitllets i els abonaments i ho ha integrat en una targeta magnètica que serveix per a tots els complexos de muntanya que gestiona l'empresa.Un estudi sobre la mobilitat com a servei a Catalunya ha mostrat el seu potencial per assolir una mobilitat més eficient, inclusiva i sostenible. Durant el darrer any, diverses entitats públiques i privades com l'AMB, Autopistas i Abertis Mobility Services (AMS), CARNET, el RACC, Saba, Banc Sabadell i Seat han participat en l'elaboració del projecte desenvolupar per FACTUAL i la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech.n'analitza la situació actual i la possible evolució futura a través d’un debat i cocreació amb diversos experts en l’àmbit local, nacional i internacional. Als darrers anys han proliferat nous serveis de mobilitat. D’aquesta manera, a les ciutats catalanes, a més d’opcions de transport a demanda.