El volcà de La Palma s'atura: serà el final de l'erupció?

Primeras imágenes del interior del cráter más activo donde hay desgasificación, donde uno de nuestros equipos ha conseguido acceder a las 13:00 hora canaria / First footage of the interior of the strongest degassing crater, where one of our teams reached at 13:00 Canarian time pic.twitter.com/kKtnSOdZAa — INVOLCAN (@involcan) December 15, 2021

Leve desgasificacion en el cono, desde la zona de Cabeza de Vaca a las 10.20 hora canaria / Slight degassing in the cone, from the Cabeza de Vaca area at 10.20 am Canarian time pic.twitter.com/u80vBm01HF — INVOLCAN (@involcan) December 15, 2021

L'activitat eruptiva deldeha disminuït fins a "gairebé desaparèixer" i roman en aquests moments en una "situació d'impàs" en què només és visible una "escassa i feble" activitat dei sense que el con estigui emetent, com porta succeint de forma irregular durant els últimsTot i això, els científics mantenen laa l'hora de parlar del final de l'erupció i prefereixen esperar entreper donar-la per finalitzada. Així ho ha informat el director tècnic del Pevolca,, que ha indicat que aquesta situació ha estat precedida d'una important fase explosiva ocorreguda aquest dilluns.Morcuende ha destacat que l'activitat del volcà en aquests moments està "", ja que hi ha uns nivells de tremolor "gairebé inexistents"; unamolt baixa, tant a profunditat intermèdia com a profunditats superiors a 20 km, i no hi ha signes de deformació per l'. Pel que fa als, Morcuende ha assenyalat que el flux continua sobretot a través de, però amb un cabal "molt disminuït".Tot i aquests observables de clar descens de l'activitat del volcà, el director tècnic delha recordat que encara "cal esperar" per poder donar per finalitzada l'erupció, ja que "la impressió pot ser una i la realitat pot ser una altra". Morcuande afirma que els tècnics mantenen una"clarament de prudència, dei d'esperar", perquè "això va bé, però res més".Sobre això, Morcuende ha recordat que dilluns passat l'erupció presentava una situació "" a la d'aquest dimecres, i, tot i això, dilluns es va produir "una, amb una gran sortida de lava que va arribar a preocupar de nou" als tècnics per la seva virulència.

