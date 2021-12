El nou TC frena l'intent de l'independentisme d'apartar dos dels magistrat més polèmics

El nou(TC) ha fet avui el primer ple des de la renovació, però la tendència continua sent la mateixa que abans. Sobre la taula, entre d'altres qüestions, hi havia la recusació contra dos magistrats polèmics que han entrat ara a l'alt tribunal,, molt propers al PP. D'aquesta manera, el TC frena en sec l'intent de l'independentisme d'apartar aquests dos jutges de les causes sobre el procés en considerar que no són imparcials. Per unanimitat, alt tribunal ha rebutjat la trentena de recusacions presentades contra aquests dos jutges.En el cas d'Arnaldo, el magistrat ha estat vinculat a la fundació FAES, presidida per José María Aznar i amb Ángel Acebes, Cayetana Álvarez de Toledo, Jaime Mayor Oreja o Josep Piqué al seu patronat. En el seu escrit de recusació, Gonzalo Boye recull diverses afirmacions d'aquest nou jutge del TC contra els crítics amb la sentència de l'1-O i contra el Govern de l'1-O, a qui acusa d'actuar amb "perversió deliberada". Arnaldo va signar un manifest espanyolista la tardor del 2017 que es titulava Parar el cop d'estat.Espejel és més coneguda. Va ser la presidenta del tribunal que va jutjar el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la cúpula d'Interior a l'Audiència Nacional, i l'única dels tres magistrats que va defensar una sentència condemnatòria en un dur vot particular. Espejel va ser apartada del judici de la Gürtel per la seva proximitat amb el PP i, de fet, l'exsecretària general dels populars, María Dolores de Cospedal, es referia a ella com querida Concha.

