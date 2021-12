Primer condemnat que entra a la presó vuit anys després de l'assalt a Blanquerna

Un dels condemnats per l'assalt a la delegació de la Generalitat a Madrid, a Blanquerna, ha ingressat finalment, vuit anys després dels fets, a la preso. Segons ha informat TV3, es tracta d', que va entrar dimarts a un centre penitenciari de Madrid.És el primer dels 14 condemnats que hi entra, i ho fa un mes després que l'Audiència de Madrid n'ordenés l'ingrés. Pérez de Herrasti és cunyat de l'exministre d'Educació Íñigo Méndez de Vigo, que va ocupar el càrrec fins l'any 2018.L'Audiència de Madrid va ordenar l'ingrés de 10 dels 14 condemnats a la presó. Un d'ells, Tomás Bor, va entrar al maig a un centre de reinserció social de Madrid i actualment està en tercer grau. Els deu restants han d'entrar a la presó en els propers dies.Un altre dels condemnats està fugit de la justícia. Vuit anys després, el cas comença a resoldre's després d'un llarg periple judicial. Els fets van passar l'11 de setembre de 2013, quan un grup de feixistes va entrar al Centre Cultural Blanquerna per impedir la celebració de la Diada.

