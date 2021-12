La Marató de TV3 arribarà al MNAC, la Seu Vella, l'amfiteatre i el Museu Dalí

La trentena edició de la, que se celebraràal voltant de la salut mental, ha iniciat aquest dimecres el compte enrere. Per celebrar els 30 anys el programa reunirà fins a trenta presentadors diferents, la majoria cares i veus conegudes de TV3, de Catalunya Ràdio i altres comunicadors com Lídia Heredia, Raquel Sans, Jordi Basté, Mònica Terribas, Laura Rosel, Gemma Nierga, Carles Francino, Ramon Gener. Enguany La Marató tindrà com escenaris exteriors el MNAC, la Seu Vella de Lleida, l'amfiteatre de Tarragona i el Museu Dalí, a banda del plató televisiu. La posada en escena i la "gran mobilització" de recursos es farà amb l'objectiu de "trencar els estigmes" que sovint acompanyen els problemes de salut mental.Els diversos conductors de l'edició "més coral" de La Marató de TV3 ajudaran a parlar obertament de, a sensibilitzar sobre la necessitat de fer recerca i de demanar ajuda a temps, a escoltar les vivències dels testimonis en primera persona i a divulgar sobre la duresa de conviure amb un d'aquests trastorns. D'aquí que s'hagi triat l'eslògan 'La Marató que trenca murs'.Aquesta edició vol fer valdre que tothom pot tenir un trastorn mental al llarg de la seva vida, així com la importància de la prevenció en la infantesa i la joventut. També vol reivindicar que cal aprendre ad'aquestes malalties, ja que només així s'acabarà trencant l'estigma que encara acompanya aquests trastorns.Enguany La Marató recupera alguns elements als quals va renunciar l'any passat degut a la pandèmia. Principalment, les, i una mica més de públic al plató. Aquest espai als estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí repeteix l'arquitectura i dissenys de l'any passat, això sí, amb motius que al·ludeixen el món de l'art en tant que una de les "eines" d'expressió de les afectacions mentals per part de qui les pateixen. Com l'any passat, el grup Obeses, seran els músics que acompanyaran La Marató des del plató.Laes farà. Al matí, un any més TV3 aposta per la deslocalització del programa amb sets televisius en espais exteriors. Enguany s'han escollit quatre indrets emblemàtics de Catalunya: el(amb Raquel Sans i Lídia Heredia) de Barcelona, el Museu Dalí de Figueres (Gemma Nierga i Ramon Gener), l'amfiteatre romà de Tarragona (Xavi Coral i Espartac Peran) i la Seu Vella de Lleida (Núria Soler i Roger de Gràcia).La directora del programa,, ha asseverat aquest dimecres que el gran objectiu d'aquesta edició és lluitar contra "els estigmes" que pesen sobre les malalties mentals, en la mesura que les malalties "no es poden curar" mentre n'hi ha. "Al segle XXI no ens podem permetre que els problemes de salut mental siguin estigmes", ha assegurat Molina, que també s'ha referit al fet que els experts en la matèria han convingut que "era el moment" de fer un programa sobre aquesta qüestió "en positiu".La Marató se celebra el pròxim diumenge. Des de primera hora Joan Bota donarà el tret de sortida a La Marató des de Catalunya Ràdio amb El suplement, i a mig matí arrencarà el programa televisiu, que s'allargarà com sempre fins més enllà de la mitjanit. Els presentadors acompanyaran l'espectador al llarg del dia des de les diferents seus pel territori, a les seus telefòniques, en gravacions "molt sorprenents" i al plató.Per part de TV3, hi haurà la participació d'algunes de les cares més emblemàtiques de la cadena, com, Núria Solé, Roger de Gràcia,, Ramon Gener, Xavi Coral, Espartac Peran, Ariadna Oltra, Òscar Dalmau,, Josep Cuní,, Ana Boadas i Josep Cuní. També hi haurà Helena Garcia Melero, Albert Om, Antoni Bassas, Ramon Pellicer, Carles Francino i Quim Masferrer, entre altres cares destacades.La trentena edició de la Marató de TV3 està dedicada a la salut mental, des de la constatació que una de cada quatre persones pateix alguna afectació, malaltia o trastorn en aquest àmbit en algun moment de la vida. Això provoca impactes elevats tant des del punt de vista social com sanitari i de qualitat de vida dels afectats i del seu entorn. Per això, ja fa setmanes que la Fundació La Marató i TV3 i Catalunya Ràdio lideren una, i contribuir, així, a normalitzar i visibilitzar aquests trastorns. A més, s'han programat milers de sessions divulgatives als centres educatius d'arreu de Catalunya.Els responsables de la Marató indiquen que més de la meitat dels trastorns de salut mental comencen a l'adolescència, i subratllen que la prevenció i el tractament precoç són "fonamentals" per aconseguir una evolució positiva. En aquest sentit, alerten, però, que el 45% dels afectats no demana l'ajuda necessària.D'altra banda, per commemorar el trentè aniversari de la marató solidària s'han dissenyat diverses accions especials i participatives, com ara l'exposició '30 anys de la teva Marató', el disc doble de La Marató o una samarreta solidària dissenyada per Jordi Labanda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor