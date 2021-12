Sanitat estudia vacunar amb la tercera dosi a majors de 40 anys i treballadors essencials

Altres notícies que et poden interessar

La Ponència de Vacunes, òrgan controlat pel, formada per experts que assessoren el departament de, comunitats autònomes i de societats científiques, estudia la possibilitat d'accelerar la vacunació de la tercera dosi per aplicar-la a persones majors de 40 anys i en treballadors essencials. La ponència es reunirà aquest mateix dimecres per estudiar-ne la possibilitat.Segons han confirmat a Europa Press fonts sanitàries, aquesta proposta està encara "en una fase tècnica" i quan es detallin els aspectes concrets, s'elevarà a la, que decidirà finalment si s'amplia l'ús de la tercera dosi a Espanya. Si finalment tirés endavant la nova proposta,menors de 60 anys, que previsiblement i d'acord amb l'Estratègia de Vacunació podrien rebre Pfizer o Moderna com a dosi de reforç.El fet d'implementar la vacunació de la tercera dosi a tots els més grans de 40 anys aniria en línia amb el que reclamava la presidenta de la, fa unes setmanes per tallar l'alça de contagis a tot Europa. A més, diversos estudis han apuntat que dues dosis podrien no ser suficients per protegir de forma efectiva la població davant de la nova variant òmicron, havent d'administrar, per tant, una dosi de reforç.​​

