Òmnium demana als partits aprofitar l'aritmètica parlamentària per millorar la llei de l'audiovisual

Cuixart: "No claudicarem"

Facilitar l'elecció de l'idioma

Les entitats en defensa de les llengües catalana, basca i gallegas'han reunit aquest dimecres a Madrid amb representants d'per impulsar una estratègia en defensa del català, basc i gallec a laLes entitats reclamen a les formacions que utilitzin el tràmit a les esmenes al Congrés per millorar la llei. El president d'Òmnium Cultural,, ha demanat a les formacions que facin "un bon ús de l'aritmètica parlamentària" per millorar la llei.La reunió s'ha produït en paral·lel a l'acord assolit entre ERC i el govern espanyol per a l'aprovació de la llei audiovisual i dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022. L'entesa entre els republicans i el govern depassa per la creació d'un fons estatal per finançar part de la producció audiovisual en les llengües cooficials.Cuixart no ha volgut valorar l'acord, però ha recordat que ara s'ha d'obrir un tràmit parlamentari on les formacions poden presentar esmenes, i espera que serveixi peramb la inclusió de mesures que protegeixin els drets lingüístics de tots els ciutadans de l'Estat."Exigim als representants polítics que tinguin la mateixaque hi va haver amb la creació de TV3", ha dit abans de recordar que les quotes "són importantíssimes" i que aquesta qüestió ha d'estar "per sobre els interessos empresarials". "Apel·lem als partits a que defensin amb tota la força del món" a la negociació que ara comença, ha conclòs.Entre altres, les entitats reclamen que la llei tingui un reglament sancionador "clar i concís" que eviti que les plataformes prefereixin pagar la multa abans que complir la llei. Cuixart ha recordat que sense un règim sancionador "rigorós" tots els acords assolits no serviran de res.També que s'inclogui als catàlegs tota la producció audiovisual que ja existeix i que la llei obri la porta a la capacitat dels parlaments autonòmics de legislar sobre la qüestió. "Som conscients i sabem que tenim davant un estat que ha dimitit de les seves obligacions", ha dit Cuixart, "però".Les entitats també reclamen que les plataformes no es puguin negar a incloure al catàleg els doblatges i substitució que facilitin les administracions, i que aquelles que tenen la seu fora d'Espanya hagin de complir la quota de compra o inversió a laen llengua cooficial.A més, reclamen que s'estableixi una quota de finançament anticipa per a produccions en, i que aquesta quota s'estableixi per hores per evitar que les plataformes doblin només pel·lícules, i no sèries. També que RTVE difongui tots els seus continguts amb opció doblada, i especialment els continguts del canal infantil i juvenil i les seves webs i aplicacions.Les entitats també proposen que la llei forci la interfase de les plataformes a respectar l'elecció lingüística dels espectadors, de manera que no hagin de recórrer de manera reiterada a un, i que s'utilitzi la geolocalització per facilitar als usuaris l'elecció de l'idioma.Per part de les entitats, a la trobada hi ha estat present el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis, el secretari de la Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, el president de Kontseilua, Paul Bilbao, i el president de la Mesa Pola Normalización, Marcos Maceira.Per part dels partits, el portaveu del PDECat, Ferran Bel, la de Junts, Míriam Nogueras, el diputat d'ERC Joan Maragall, la diputada de la CUP Mireia Vehí, el diputat del PNB Joseba Agirretxea, el del PNB Néstor Rego, la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, el de Compromís, Joan Baldoví, i la diputada d'En Comú Podem Mar García.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor