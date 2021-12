A quina hora hi ha més gent als bars? I a les botigues?

Els carrers s'omplen per Nadal de vianants, especialment els eixos comercials, i evitar les aglomeracions no és fàcil. Aquest dimecresha fet públiques les estadístiques dels llocs més visitats durant aquestes dates, per saber les hores de menys afluència i poder mantenir distàncies en temps de Covid.A Barcelona lesestan més plenes que mai els diumenges a les onze del matí, mentre que els supermercats tenen l'hora de més clients els dijous a les sis de la tarda. Si anem amb pressa, val més anar a fer la compra o a buscar el pa a partir de les cinc de la tarda. L'hora amb menys afluència és dissabte a les nou del vespre.Quan més plens estan els centres comercials a Barcelona és els dissabtes a la tarda, mentre queels dissabtes. Pel que fa al cinema, a la capital catalana la sessió que cal evitar si es vol evitar aglomeracions és la dels dissabtes a les set de la tarda.Per als que pensin a anar a la manicura, l'hora més plena és cada dilluns a les sis de la tarda, mentre que un dissabte a la mateixa hora és quan es trobarà menys gent. Pel que fa a Correus, les oficines estan més buides que mai els divendres a la tarda.Si es vol aprofitar les festes per visitar espais culturals, cal saber que La Pedrera és el més buscat al Google Maps, de les instal·lacions de Barcelona, seguit pel MACBA, el Museu Picasso, el MUHBA Turó de la Rovira i el Castell de Montjuïc.

