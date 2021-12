ERC pacta la llei de l'audiovisual i aprovarà els pressupostos de l'Estat

ERC ha anunciat a través d'un breu comunicat que ha arribat a un acord amb el govern espanyol per garantir el català a la llei de l'audiovisual i que, per tant, aprovarà els pressupostos generals de l'Estat. L'entesa va més enllà i inclou que la taula de negociació sobre el conflicte polític es reuneixi de nou el pròxim gener més enllà dels contactes discrets que ja s'han anat mantenint en els darrers mesos. A l'espera de la lletra petita del pacte, els republicans estaven negociant la setmana passada assegurar almenys 15 milions directes i de caràcter anual per a producció en català i un fons amb recursos de l'Estat per a doblatge, dues vies per compensar que la quota del 6% del catàleg en català no es pot exigir a les plataformes que, com Netflix o HBO, tenen la seva seu fora d'Espanya.La negociació comandada per Calàbria -i també des del Govern- ja fa setmanes que pivota en insistir que una cosa és que quantitativament s'incorporin a les plataformes produccions ja existents en català, o bé doblades o subtitulades, i una altra cosa és que hi hagi nova producció de consum en català o les últimes novetats doblades o subtitulades. En base a aquest últim objectiu, la Moncloa va acceptar la setmana passada discutir que un percentatge dels beneficis anuals de totes les plataformes -tinguin o no la seva seu central a l'Estat- s'hagin de destinar per avançat a producció en català.ERC reclamava que fos un 1% del 5% que es reserva per a llengües de l'Estat, mentre que fonts de la negociació reconeixien que la Moncloa volia fixar que el percentatge fos del 0,7%. En termes quantitatius i en base a l'estimació dels beneficis que van obtenir les plataformes durant l'any 2020, aquesta xifra suposarien "un mínim" de 15 milions d'euros per a l'any vinent per promoure la producció de sèries i pel·lícules en català. Caldrà veure la lletra petita de l'acord per veure com queda finalment aquesta qüestió.Al marge d'aquesta inversió, que els republicans consideren cabdal perquè seria de tipus anual i fixat per llei, una altra de les carpetes que estava en negociació és que es "complementi" creant un fons de doblatge de produccions en català perquè no sigui només la Generalitat, sinó també l'Estat, qui inverteixi en aquest àmbit. També es treballava perquè fos obligatori que les plataformes incorporin la producció ja existent doblada o subtitulada al català i perquè el CAC pugui tenir una major rellevància en matèria d'inspecció sobre subtitulació i doblatge.Pel que fa a la quota del 6% del catàleg de les plataformes en català o altres llengües oficials com el gallec o l'euskera, des d'ERC assumeixen que no es pot aplicar l'obligatorietat a les plataformes que tenen la seva seu principal fora de l'Estat, motiu pel qual van obrir nous camins en la negociació per incrementar el català a les plataformes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor