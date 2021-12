La rebaixa fiscal del preu de la llum es prorroga fins a l'abril de 2022

La ministra d'Hisenda i Funció Pública,, ha informat aquest dimecres al Congrés queLa mesura, aprovada pel govern espanyol durant les últimes setmanes, intenta contenir el preu de l'energia a través de la rebaixa d'impostos, fent que no arribi a la factura final del consumidor.un nou rècord històric. Després d'estabilitzar-se entorn dels 200 euros la setmana passada, el preu de la llum ha tornat a desbocar-se en els últims dies i la tendència de les últimes jornades ja advertien de la possibilitat d'aconseguir un nou rècord històric, com al final ha succeït.Fins ara, el paquet de rebaixes fiscals aprovat pel govern espanyol preveu, la suspensió de l'impost de generació al 7% que paguen les empreses i la rebaixa de l'impost especial elèctric del 5,11% al 0,5%, mínim legal. L'anunci de Montero ha arribat durant la sessió de control al govern espanyol al ple del Congrés, en què ha hagut d'enfrontar la pregunta del portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, sobre quants impostos té previst augmentar l'executiu de Pedro Sánchez.La titular d'Hisenda ha recordat queprevist per a finals de febrer del pròxim any, però que, en tot cas, les últimes decisions tributàries del Govern han estat precisament baixades d'impostos: la baixada de l'IVA aplicat a les màscares, una rebaixa d'impostos per a noves empreses a la Llei de Startups i la pròrroga durant el primer quadrimestre de l'any de la rebaixa d'impostos aplicats a l'electricitat.

