Iberia suspèn la compra d'Air Europa

suspenen la seva fusió després de dos anys de negociació. En un comunicat remès aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), les companyies–matrius d'Iberia i Air Europa, respectivament- han confirmat que es troben "en una fase avançada de les negociacions per rescindir l'acord firmat el 4 de novembre de 2019 i modificat el 20 de gener de 2021 ", pel qual Iberia es comprometia a pagarper controlar Air Europa. En el mateix escrit, els dos grups assenyalen que "es realitzarà una nova actualització en el futur, segons correspongui".L'oferta inicial per part d'Iberia –la del novembre de 2019- contemplava el desemborsament de, una xifra que va canviar arran de l'esclat de la crisi de la. Amb la pandèmia, Air Europa va haver de demanar un rescat a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) per 475 milions d'euros, rebaixant a 500 milions d'euros l'oferta final. Llavors, els propietaris d'Air Europa van accedir a renegociar l'acord per unaAbans de la pandèmia, Air Europa operava, incloses rutes europees i de llarga distància a l'Amèrica Llatina, els Estats Units, el Carib i el nord d'Àfrica. L'any 2018, de fet, va transportari va tancar l'any amb una flota de. Amb la seva adquisició, Iberia volia reforçar la seva oferta amb l'objectiu de transformar Madrid en un 'hub' que pogués competir amb grans aeroports com Amsterdam, Frankfurt i París Charles de Gaulle i, alhora, reposicionar-se en el mercat europeu, llatinoamericà i caribeny.L'operació també havia aixecat preocupacions entre la(CE), que a finals de juny va decidir obrir una investigació per examinar si l'operació podia reduir la competència als mercats del transport aeri de passatgers en les rutes amb origen i destinació a l'Estat. El posicionament de la CE havia d'arribar abans del 4 de gener.En un comunicat inicial, l'organisme europeu va subratllar la importància de "vetllar" perquè l'escenari de recuperació postpandèmia es fes en uni que preservi "una capacitat d'elecció suficient" per als usuaris. Tenint en compte que el grup IAG i Air Europa són, respectivament, la primera i tercera companyia aèria a l'Estat, la Comissió va alertar que la fusió podiai que la presència d'altres aerolínies seria "insuficient" per fer front a una posició de domini.

