La ministra d'Educació, al PP: «No els importa Canet, busquen crispació»

La ministra d'Educació, Pilar Alegria, ha retret aquest dimecres al PP que utilitzi el cas de l'escola de Canet per obtenir rèdits electorals. "No s'adonen que amb aquests discursos vostès fomenten l'odi i la divisió?", ha preguntat. "Avui, després d'escoltar-los, els dic que el que passi a Canet o qualsevol municipi de Catalunya no els importa absolutament res. Vostès només tenen un objectiu: escalfar la crispació política per rèdits electorals, una manera d'entendre la política molt perillosa i irresponsable".La ministra ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la diputada del PP Sandra Moneo, que ha assegurat que a Catalunya "es persegueix" fins i tot els nens" mentre el govern espanyol "no fa res". Ha advertit que si el govern espanyol no fa complir la sentència estarà emparant el desacatament del conseller de la Generalitat "que es nega a complir les sentències dels tribunals". "Aquesta família no volen ser herois, només volen ser pares", ha dit.Alegria ha insistit que el seu govern "condemna rotundament" qualsevol "amenaça" i "assetjament". "Aquest govern no mira cap a una altra banda: treballa per garantir la convivència a qualsevol centre educatiu", ha dit. "Aquesta és la nostra prioritat, però dubto que sigui la de vostès".En aquest sentit, la ministra ha acusat el PP de "posar l'escola al pim-pam-pum polític" en una mostra de manca de "responsabilitat" que demostra que el PP "ha deixat de ser un partit d'Estat i de govern" i "utilitza qualsevol excusa per intentar dividir la societat d'aquest país". "No hi ha pitjor idea que intentar dividir i separar els espanyols fent servir la llengua", ha conclòs.

