Mor una dona de 89 anys en un incendi al seu pis a Barcelona

Un adona de 89 anys va morir aquest dimarts en un incendi en un pis a Sarrià-Sant Gervasi. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, els Bombers de Barcelona van rebre un avís a les 23.08 hores per un foc al número 61 del passeig Manel Girona.Fins al lloc dels fets es van desplaçar vuit dotacions, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos. Aquests últims han obert una investigació per determinar les causes de l'incendi. El Consistori ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials per atendre els familiars de la víctima.

