Cambray reclama «confiar en els mestres» a l'hora de respondre als atacs a la immersió

"Tota la protecció i tot el suport., són els que saben com donar resposta a l'educació, a l'aprenentatge del català i del castellà. Aïllem-nos del soroll". Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dimecres el conseller d'Educació,, en resposta a, diputat de la, que en sessió de control li ha reclamat garantir la preeminença del català en l'ensenyament malgrat les sentències judicials reflectides en casos com el de. La llengua continua sent protagonista del debat polític, marcat també pel dard del Govern a Laura Borràs , presidenta del Parlament, que va demanar que Cambray assumís la direcció del centre maresmenc per fer front a la situació.Riera ha indicat que hi ha tres problemes a les escoles: el retrocés de l'ús, elsi les "negligències" a l'hora d'aplicar la immersió. "Han acatat les sentències que han imposat el castellà", ha remarcat el diputat anticapitalista, que ha trobat "insuficient" la tasca de Gonzàlez-Cambray com a conseller.El dirigent d'ERC ha apuntat que des del Govern es continuarà "lluitant" davant dels "atacs dels tribunals" amb "totes les eines", la "màxima fermesa" i la "màxima convicció". "El blindatge de la llengua no serà efectiu fins que no tinguem un estat propi", ha assenyalat el conseller, que ha indicat que el Govern "mira de cara" la situació lingüística i aplicarà amb "mirada llarga" unals centres educatius. "Totes les escoles del país rebran l'acompanyament i les eines amb grups impulsors", ha apuntat Gonzàlez-Cambray. "Continuarem avançant, perquè el model d'escola catalana no es toca", ha indicat, sense arribar a més concrecions.Riera ha recordat que el Govern té "plenes competències" per garantir el dret a ser escolaritzat en català. "S'ha de, també els vuitanta on hi ha sentències judicials", ha remarcat el diputat de la CUP, que ha demanat "no recular" en aspectes de "gran consens social". "No podem permetre que es vulnerin els drets de l'alumnat que vol una escola en català sense exclusions", ha ressaltat el representant anticapitalista, que ha volgut preguntar específicament si l'executiu garantirà el català a l'escola fins i tot en casos com el de Canet de Mar. No ha obtingut una resposta específica per part del Govern, que demà reuneix el sector de la llengua a Palau i dissabte es manifestarà al costat de

