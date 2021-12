Junqueras lamenta que el PSC s'allunyi del consens sobre la immersió en català

El president d'ERC,, ha advertit que el compromís del seu partit amb el català és "absolut". "Ens hi juguem la cohesió del país i l'hem de defensar sempre", ha defensat, a més de lamentar que el PSC s'estigui "allunyant" del consens polític en defensa de la immersió lingüística.Sobre la negociació dels republicans amb el govern espanyol per laa les plataformes de continguts audiovisuals com, un acord que encara no s'ha tancat, ha explicat que "no hi ha res acordat fins que no està tot acordat"."Segur que -l'acord sobre la- serà pitjor que el que nosaltres voldríem, perquè som independentistes. Ara, preferim això al no-res", ha dit, després que El País hagi publicat que l'executiu estatal finançarà el doblatge que no assumeixin les plataformes.En plena ofensiva judicial contra la immersió lingüística pel cas de l'institut de Canet de Mar , el líder dels republicans ha reiterat que la llengua catalana és "un element de cohesió social" que "garanteix la igualtat d'oportunitats"."Quan algú diu que el Govern hauria d'assumir la direcció de l'escola, per què no ho van proposar en altres moments?", s'ha preguntat Junqueras, que ha deixat anar que "potser no els convenia", en referència a la proposta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs , queper no aplicar la sentència que obliga al 25% de classes en castellà.El president dels republicans ha reivindicat la vigència de la taula de diàleg, que "reconeix l'existència d'un conflicte polític" i és "una llàstima" que no tots els partits independentistes actuïn de forma "lleial" defensant-la. "És una pena que no aprofitem totes les eines que tenim", ha afirmat. Junqueras ha matisat que "alguna gent de Junts sí que volia participar en la taula de diàleg i sí que volia els pressupostos".

