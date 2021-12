Els Mossos van abatre el pistoler de Tarragona disparant contra les extremitats

, ha dit el, en referència al pistoler que ahir va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a Tarragona, i on van resultar ferides quatre persones, una de les quals un agent dels Mossos. Ho ha dit en una entrevista a Rac1, en què ha relatat queja que l'home duia posada una. Ara mateix es trobaLa investigació feta pel jutge a partir de la informació que aporti el cos policial haurà de determinar "si tenia o no permís d'armes, si el tenia actualitzat i d'on ha tret les armes". Aquest veí d'Alcover, sense antecedents penals,i fins i tot ho mostrava enorgullit amb fotografies que enviava als seus excompanys. El dia anterior. Si bé ho van prendre com una amenaça, no hi va haver interposició de denúncia.Tot plegat va començar a un quart de dotze del matí, a la. L'home va accedir a l'establiment, va ferir tres persones i va fugir amb un cotxe. Gràcies a l'dels Mossos d'Esquadra, el van localitzar a la, on l'home va disparar contra un dels agents, que va acabar també ferit. Més tard, es va atrinxerar en un mas, amb totes les armes que duia en una bossa, entre elles el fusell amb el que havia disparat a Tarragona.Segons el conseller Elena, tot plegat es va produir arran de "la". L'havien "", però es desconeix quin en va ser el motiu i quina situació li va fer acumular tanta ràbia. Tot i així, Elena ha reiterat que es tracta d'un home "molt i molt violent" que "estava preparat per aquesta actuació" i "un combat a trets".

