Aragonès fa una crida a l'«autoestima» catalana davant Calviño i els empresaris

El presidentha fet una crida a l'del país, que ha estat capaç de "fer una revolució industrial", que va ser possible gràcies a l'autoexigència i la capacitat d'atreure talent. Ho ha dit en la celebració delsque ha organitzat la patronala la seu del, a Monjuïc. Ha dit que malgrat les dificultats que suposa l'encariment de l'energia o la crisi de subministraments, Catalunya és unamb una economia molt diversificada., ha afirmat, amb ambició per tirar projectes endavant. "Aquest país té futur si sap sumar a tothom", ha afirmat el president de la Generalitat.S'ha referit al, que seran una eina d'impuls de l'economia, i també als fons, que han d'anar destinats a "projectes transformadors i hem de garantir que les pimes hi puguin accedir". S'ha proposat que el Govern tindrà un paper clau per. Aragonès s'ha referit als "mesos molt difícils de la pandèmia" i ha reconegut el patiment del teixit productiu:, ha dit. El president s'ha referit al fet que les pimes són el 90% del teixit econòmic i que el país necessita que les pimes tirin endavant per "seguir progressant com a societat".La vicepresidenta i ministra d'Economia,, ha intervingut breument per destacar la importància del que és, que ha quedat corroborat amb la crisi pandèmica. Ha assegurat que els fons europeus seran essencials perquè el 2022 l'economia espanyola agafii "tornar al camí de la prosperitat". Ha assenyalat que "l'agenda de reformes que estem engegant no té precedents en el nostre país" i ha parlat d'una recuperació que arribi a tothom. Calviño ha insistit en què tots els analistes destaquen les grans oportunitats que presenta l'estat: "Són molts els actius que té el nostre país i un és el teixit de les pimes, que són el cor del sistema productiu".La patronal Pimec celebra la seva, que aquest any reconeixen la tasca feta des del teixit empresarial per afrontar el repte de la pandèmia. La gala ha tingut lloc a la Sala Oval del MNAC. Hi han assistit, a més del president Aragonès, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, la delegada del govern espanyol,, el conseller d'Empresa i Treball,la consellera d'Acció Exterior,, el primer tinent d'alcalde de Barcelona,el cap de l'oposició,, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, entre d'altres.El president de Pimec,, ha intervingut per subratllar el paper de l'organització en la crisi pandèmica, que va fer que molts empresaris s'adonessin de la importància d'estar associats en una organització. Cañete s'ha referit alsper recordar que els seus pares van venir a Catalunya fa seixanta anys i es van obrir pas com a empresaris, elogiant Catalunya com "un país extraordinari". Ha recordat que Pimec "aplega el 90% de les empreses" i són el motor de l'economia catalana.Cañete ha reclamat que les pimes tinguin en lael pes que els correspon en el teixit econòmic, que no hagin d'assumir unainversament proporcional a la seva grandària, i ha demanat el màxim esforç contra la morositat. El líder de Pimec ha defensat unaque doni respostes a la demanda i l'ha considerat un element estratègic. Cañete ha reclamat aprofitar els fons europees per fer "reformes en profunditat". Ha defensatcontraposat a un "capitalisme de rendes excessives" i enfrontat també a un anticapitalisme que batega en alguns sectors. "Les minories -ha dit- no poden condicionar les polítiques generals".S'ha atorgat lade Reconeixement Empresarial de Pimec a, anterior president i ara president d'honor de l'entitat. Aquest cop, però, no hi ha hagut guardons per a les empreses més competitives. Els premis han volgut tenir un component fortament solidari i social. El guardó alcom a eina de cohesió ha estat per als Supermercats Llobet. El reconeixement Endesa a la sostenibilitat empresarial ha estat per a l'associació Viu Guimerà.El reconeixement CaixaBank a la segona oportunitat ha anat a la barberia Estilo Barber Shop. El guardó Banc Sabadell als sectors afectats per les restriccions ha recaigut en un seguit de. El reconeixement Telefónica a la digitalització com a estratègia de competitivitat ha estat per al Gremi de xarcuters i carnissers de Barcelona.El 29 de novembre passat, el MNAC va acollir una altra celebració empresarial, en aquest cas la festa delsDos actes diferents, corresponents a dues sensibilitats i realitats sociològiques diferents dins de l'entramat econòmic de Catalunya. L'acte de Foment va ser presidit pel reii es va celebrar enmig de fortes condicions de seguretat. La d'avui ha estat un acte diferent, amb un clari una presència rellevant de pimes esteses pel territori i del petit comerç.

