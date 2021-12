L'Atempo de Jordi Cruz, única novetat catalana a les estrelles Michelin

Els guanyadors de les estrelles Michelin 2021 Foto: ACN

Un restaurant amb tres canvis d'ubicació

11 restaurants amb tres estrelles i 40 amb dues

Vuit nous restaurants amb estrella Verda

El xef Joan Roca recollint l'estrella Verda a la sostenibilitat per El Celler de Can Roca Foto: ACN

Atempo, l'últim restaurant que el xef Jordi Cruz ha obert a Barcelona, ha recuperat l'estrella Michelin que havia perdut en traslladar l'establiment el juny passat de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis a la capital catalana. En la gala de lliurament d'aquest dimarts a València, la guia vermella també ha distingit quatre nous restaurants amb la segona estrella (Amelia by Paulo Airaudo a Sant Sebastià, el mallorquí Voro, el madrileny Smoked Room, i l'Iván Cerdeño, a Toledo) i a 27 més els ha batejat amb la primera. Es mantenen com a triestrellats onze restaurants, entre els quals hi ha l'ABaC i El Celler de Can Roca, que en aquesta edició ha rebut l'estrella verda a la sostenibilitat. Catalunya compta amb 65 estrelles en 50 establiments.L'estrella Michelin per a l'Atempo, que té com a responsable als fogons Iñaki Aldrey Teruel, és l'única novetat catalana del palmarès de la tradicional gala gastronòmica itinerant, que aquest any ha tingut lloc al Palau de les Arts de València. Un rànquing més deslluït i amb menys canvis que en anteriors edicions per la situació pandèmica. Desapareixen de la llista tres dels restaurants distingits amb una estrella cada un que Albert Adrià ha tancat a Barcelona: el Tickets, l'Hoja Santa i el Pakta.Després de dos intents, el 'tercer' Atempo va obrir portes al carrer Còrsega de Barcelona la primavera passada, en un local on un altre dels grans noms de la gastronomia catalana, Carles Gaig, hi havia tingut el seu restaurant. Cruz complementa així l'oferta que ja té a la ciutat, amb el triestrellat ABaC, l'Angle –amb dues estrelles-, a més del local de tapes Ten's.En total, la selecció del 2022 de la guia vermella inclou 1.362 restaurants a Espanya, Portugal i Andorra, entre els quals hi ha 11 establiments amb tres estrelles, 40 amb dues, 211 amb una i 284 Bib Gourmand.Com a novetats, a més de l'Atempo, Michelin ha donat a 26 nous establiments la seva primera estrella. Es tracta dels restaurants Alejandro Serrano (Miranda de Ebro), Arrels (Sagunt), Atalaya (Alcossebre), Auga e Sal (Santiago de Compostela), Ayalga (Ribadesella), Cañabota (Sevilla), Casona del Judío (Santander), Coto de Quevedo (Torre de Juan Abad), Deessa (Madrid), El Rincón de Juan Carlos (Tenerife), El Serbal (Santander), Fierro (València), Garena (Dima), Kaido Sushi Bar (València), La Gaia (Eivissa), Lera (Castroverde de Campos), Lienzo (València), Ment by Óscar Calleja (Salamanca), Nintai (Marbella), Nub (Tenerife), Nublo (Haro), Peix & Brases (Dènia), Poemas de Hermanos Padrón (Gran Canaria), Quimbaya (Madrid), Versátil (Zarza de Granadilla) i Zaranda (Palma). El restaurant d'Andorra l'Ibaya (a Soldeu) també ha aconseguit la primera.Per segon any, la guia vermella ha concedit les conegudes com a estrelles verdes a restaurants que destaquen per al seu compromís amb la gastronomia sostenible, combinat amb una identitat culinària. Entre els que l'han rebut hi ha El Celler de Can Roca, així com el Maca de Castro (Mallorca), el Cenador de Amós (Villaverde de Pontones), Coque (Madrid), Finca Alfoliz (Aljaraque) i Lera (Castroverde de Campos). Ja hi ha 29 restaurants que tenen aquesta distinció.Com a novetat de l'edició del 2022, Michelin ha impulsat dos nous premis especials per fomentar els joves talents i la transferència de coneixements. El Premi al Cuiner Jove ha distingit el jove xef Mario Cachinero del restaurant Skina (Marbella), que té dues estrelles Michelin. Quant a la distinció al Xef Mentor l'ha rebut Martín Berasategui, el xef donostiarra que capitaneja el restaurant amb tres estrellas a Lasarte-Oria.

