El PSOE tomba la proposta de llei d'habitatge impulsada per les entitats socials

Partits independentistes defensen la llei

Llei del govern espanyol

El vot en contra del PSOE ha barrat el pas al Congrés a la llei d'habitatge impulsada per entitats socials com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogateres o el Moviment Ningú Sense Llar, que inclou la regulació dels lloguers, la garantia de subministraments o la limitació dels desnonaments.L'oposició dels socialistes sumada al 'no' de PP, Vox i Cs ha tombat en la votació d'aquest dimarts al vespre la presa en consideració de la iniciativa, que no podrà ser debatuda a la cambra baixa. Per la seva banda, Unides Podem hi ha votat a favor però ha retirat poc abans de l'inici del ple la signatura del text que havia registrat conjuntament amb ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu, Més País, Compromís, BNG i Nova Canàries. La tramitació de la iniciativa s'ha tombat amb 280 vots en contra, 57 a favor i 6 abstencions.Finalment, la formació lila s'ha despenjat de la resta de formacions que l'han registrat arran d'un acord amb els seus socis de coalició amb la vista posada en la negociació posterior d'esmenes a la llei d'habitatge del mateix executiu espanyol. Fonts d'Unides Podem han explicat el 'sí' pel "compromís amb els col·lectius", però han justificat retirar la signatura "com a mostra del compromís amb la llei del govern, per no donar cap excusa al PSOE per trencar l'acord".De fet, els socialistes han justificat no permetre que es tramiti el text de les entitats perquè considera que "xoca frontalment" amb el seu. El portaveu del PSOE, Héctor Gómez, ha assegurat en roda de premsa que els socialistes estan oberts a introduir modificacions en la norma.En una roda de premsa aquest migdia, els col·lectius impulsors de la llei han considerat que la norma del govern espanyol és "insuficient" en relació amb la seva i han reclamat al PSOE que "no limiti el dret de la societat civil a impulsar canvis legislatius". Les entitats han avançat que presentaran un bloc d'esmenes a la norma del govern espanyol a través dels grups que els han donat suport.La diputada d'ERC Pilar Vallugera ha defensat la presa en consideració de la norma i ha subratllat que és una "llei de garantia del dret a l'habitatge digne i adequat". Vallugera ha negat que impliqui un "atac a la propietat privada", com ha assegurat la dreta, i ha argumentat que el que pretén és "aturar" que el dret a l'habitatge "es converteixi en un bé de mercat que només serveix per a l'enriquiment".Vallugera ha criticat que Unides Podem "s'ha despenjat avui de la signatura" i ha preguntat al govern espanyol si està "d'acord amb els plantejaments econòmics i socials que impliquen aturar els desnonaments immediatament". "Estan vostès d'acord amb el fet que el dret a l'habitatge és previ i indispensable per a la constitució d'una vida digna en societat?", ha insistit. "Perquè llavors han de votar que sí", ha dit.El diputat de la CUP Albert Botran també ha criticat que el PSOE no hi doni suport i s'alineï amb la dreta. Botran ha afirmat que la llei del govern espanyol "està més aviat pensada per no molestar massa als propietaris" i "queda molt per sota" de la catalana. "Al govern del PSOE i Unides Podem volem exigir-li que retiri el recurs al TC contra la llei catalana de regulació de lloguers", ha dit Botran, entre altres reivindicacions.El diputat socialista Ignacio López Cano ha argumentat el 'no' perquè hi ha una llei d'habitatge del "conjunt" del govern espanyol aprovada pel Consell de Ministres, que espera que arribi aviat al Congrés. A més, López Cano ha afirmat que no poden donar suport al text de les entitats perquè "ha de respectar sense fissures el marc constitucional".Per part d'Unides Podem, la diputada Pilar Garrido també ha dit que "molt aviat" hi haurà una llei d'habitatge impulsada pel govern espanyol i serà una "gran oportunitat". "El meu grup pren bona nota de totes aquestes propostes i estic segura que moltes d'elles milloraran el projecte de llei d'habitatge", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor