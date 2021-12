El Kun Agüero es retira: «La salut és el primer»

Les males notícies no s'aturen al. Aquest cop, per motius de salut. Elha anunciat aquest dimecres la sevaa causa d'un problema al cor. Així doncs, el davanter argentí posa fi a una curta trajectòria amb l'equip blaugrana, però tanca el camí d'un dels millors jugadors de les últimes dècades.En la roda de premsa per a l'anunci, el Kun s'ha mostrat trencat i gairebé incapaç de parlar en un mar de llàgrimes:ha exclamat. L'argentí ha assegurat que ho ha intentat "tot" per continuar jugant, però que la seva salutAixí, ha fet cas als metges que li desaconsellaven mantenir-se al màxim nivell.El president del Barça,, ha dit a Agüero que el barcelonisme s'ha quedat "amb ganes de més", però l'ha felicitat per haver escollit la decisió "encertada". "Ja ens hauria agradat que arribessis abans", ha afirmat Laporta.Agüero, de 33 anys, va arribar l'estiu passat a la capital catalana a cost zero des delde. Per fi, l'argentí complia el seu somni de jugar amb el seu compatriota, però la mala fortuna va estar present des del principi fent que, en un gir d'última hora, el millor jugador de la història del club acabés marxant alUn cop superat aquest episodi, el davanter no va poder jugar fins a mitjans d'octubre a causa de problemes físics no vinculats encara amb aquest episodi del cor, però amb el seu caràcter i la seva actitud ràpidament va connectar amb l'afició blaugrana. Amb el Barça ha arribat a jugar cinc partits i ha marcat un sol gol, això sí, en tot uncontra elalque va acabar en derrota (1-2).La dolència que l'ha acabat obligant a retirar-se del futbol va ocórrer en un partit contra l'el 30 d'octubre, quan va topar amb un dels defenses de l'equip basc. Va ser diagnosticat amb una, un problema que ja havia tingut quan era més jove, i els metges van establir un procés de recuperació d'almenys tres mesos. Tot i això, quan fa un mes i mig de la lesió, l'argentí ha decidit penjar les botes.La carrera que aquest dimecres ha tingut el seu punt final va començar a la ciutat d'Avellaneda, a, i el seu talent el va portar fins al'any 2006, a l'i amb només 18 anys. On ha acabat sent una autèntica llegenda, però, és al Manchester City.En l'historial d'Agüero hi quedenoficials disputats, en els quals ha marcati ha donat. Pel que fa als trofeus col·lectius, ha guanyat 5 lligues angleses, 7 copes angleses, 3 supercopes angleses, una Europa League i una Supercopa d'Europa. A més, amb Argentina es va endur un or olímpic i la Copa Amèrica del passat estiu com a colofó a la seva carrera.​​​

