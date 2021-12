Les trampes que «embogeixen» els senglars de Collserola

Ellamenta que elssemblen "" adoptantquan topen amb artefactes humans. Aquesta és la conclusió a la qual s'ha arribat després de la "" d'aquests animals en el transcurs d'un estudi coordinat amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers que es realitza des de l'any 2008.Es tracta d'una investigació sobre petits mamífers que es du a terme mitjançantper analitzar el seu seguiment poblacional. No obstant això, en els darrers anys, cada vegada que s'ha instal·lat la parcel·la de mostreig, els senglars l'han. Per quin motiu? Segurament pel "" que es localitza a l'interior de l'esquer: una petita mandonguilla de farina amb tonyina.El nombre de paranys inutilitzats ha estat tanque podria generar biaixos en les estimacions científiques. Per aquest motiu, i per tal de prosseguir amb la investigació, ha estat necessaridels paranys mitjançant unes carcasses metàl·liques clavades a terra amb piquetes d'uns 40 cm de llargada.En el treball, que ha donat peu a una comunicació científica, s'hal'afectació d'aquest comportament dels senglars de Collserola amb altres sis parcs de la(Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt, Serra de Marina, Serralada Litoral i Garraf. En la comparativa s'ha pogut observar que lad'aquests atacs en la resta d'espais ha estat mínima, malgrat que en algunes d'aquestes zones hi hagi encara més densitat de senglars que a la serra collserolana.Així doncs, s'arriba a la conclusió que elde Collserola ha provocat que els animals associïn la presència d'elements humans amb oportunitats d'alimentació. En aquest sentit, cal recordar que està prohibit donar menjar als porcs senglars i que, en cas de topar-te amb un, així has de reaccionar

