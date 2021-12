Quim Masferrer anuncia a última hora que no presentarà «La Marató»

Trencar estigmes

Baixa inesperada per ade TV3.ha anunciat a última hora que ha donat positiu per, i que, per tant, no serà present a la 30a edició del programa, dedicada a la. "Em sentia constipat, amb malt de cap, i m'he fet el test i ha donat positiu, però em trobo bé", ha explicat en una publicació d'Instagram.El presentador i còmic ha informat que estài que per això ha hagut de cancel·lar les últimes actuacions que tenia programades. "Em feia molta il·lusió participar a La Marató, però laés el primer. Cuidem-nos!", afirma Masferrer, que també ha confirmat que al gener tornen nous capítols de "".La Marató de, que se celebra aquest diumenge 19, serà un programa "més coral que mai", ja que, en el 30è aniversari de la celebració del programa hi haurà 30 presentadors. Abans, i com és habitual,donarà el tret de sortida a La Marató des deamb "".Per part de TV3, hi haurà la participació d'algunes de les cares més emblemàtiques de la cadena, comTambé hi haurà, entre altres cares destacades. Tots ells acompanyaran l'espectador des de les diferents seus pel territori, a les seus telefòniques, en gravacions "molt sorprenents" i al plató.Segons ha informat la, aquesta posada en escena implicarà una "gran mobilització" per tal de trencar elsque acompanyen els problemes de salut mental.Tots ells ajudaran a parlar obertament de salut mental, asobre la necessitat de fer recerca i dea temps, a escoltar les vivències dels testimonis en primera persona i a divulgar sobre la duresa de conviure amb un d'aquests trastorns.Aquesta edició vol fer valdre que tothom pot tenir unal llarg de la seva vida, així com la importància de la prevenció en lai la. També vol reivindicar que cal aprendre a reconèixer elsd'aquestes malalties, ja que només així s'acabarà trencant l'estigma que encara acompanya aquests trastorns.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor