Primeres imatges de com serà la nova Rambla de Barcelona

Imatge virtual de com quedarà la Rambla al tram final tocant a Colom Foto: Ajuntament de Barcelona

Imatge virtual de com quedarà la Rambla al seu pas pel Palau de la Virreina Foto: Ajuntament de Barcelona

Un passeig més cívic

Imatge virtual de com quedarà la Rambla davant del Liceu i la Boqueria Foto: Ajuntament de Barcelona

Imatge virtual de com quedarà el final de la Rambla a l'altura de Colom Foto: Ajuntament de Barcelona

Continuïtat a les estratègies de dinamització de la Rambla

Imatge virtual de com quedarà la Rambla de Barcelona a l'altura del Palau de la Virreina Foto: Ajuntament de Barcelona

Fi de la concessió dels ocellaires

L'Ajuntament depreveu començar l'any vinent les obres per convertir laen un passeig més verd i cultural, amb més espai per al vianant i amb una millor ordenació dels usos. L'aprovació definitiva per unanimitat del projecte executiu i la inclusió de la reforma en el pressupost per alfarà possible engegar l'any que ve la reurbanització, que començarà pelD'aquesta manera, doncs, es donarà resposta a una reclamació veïnal i un deute pendent històrics. Aquest dimarts, laha donat l'últim vistiplau al projecte amb els vots a favor del govern municipal. El pressupost total serà de 44,56 milions d'euros i els treballs es faran per trams.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha celebrat l'aprovació definitiva de la remodelació de la rambla un cop han arribat uns informes favorables delque faltaven per completar la documentació.Sanz ha destacat que la reforma serà "integral" amb els objectius de "millorar el dia a dia dels veïns" ia l'espai públic i "" la Rambla per als seus habitants, lluny de l'enfocament turístic que ha tingut en els darrers anys.Per això ha explicat que també hi haurà mesures per "incentivar"i evitar ". Ben al contrari, el que es vol és que n'hi hagi més que hi vagin a viure. També hi haurà mesures per donar suport alPer la seva banda,, regidor de Ciutat Vella, ha assegurat que hi continuarà havent floristes a la Rambla, que en són "". També es quedaran els quioscos de premsa, alguns moguts de lloc per facilitar el pas dels. El que sí que ha confirmat Rabassa és la desaparició delsdels. "L'any 2022 serà l'any en què ja no hi haurà ocellaires i també el de l'inici de les obres", ha afirmat.Els criteris d'actuació parteixen de l'avantprojecte elaborat per, l'equip guanyador del concurs de transformació del passeig i també autor del projecte aprovat ara. La nova ordenació de la Rambla millorarà l'accessibilitat i la connectivitat entre els barris deli eli la transversalitat d'aquest eix cívic, que actualment té un caràcter principalment lineal. La intervenció, a més, se sumarà a la reforma de laprevista per a principis de l'any vinent i contribuirà a la reactivació del comerç local i del centre de la ciutat.La futura Rambla redueix l'espai destinat al vehicle i en dona més al vianant. La nova secció rodada és contínua i regular al llarg de tot el, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5 metres d'amplada. La disminució de l'amplada de circulació permet repartir l'espai sobrer a les, que tindran una amplada d'un mínim de 3 metres, per facilitar el passeig i el gaudi de les persones davant les botigues i establiments de la Rambla. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l'espai dels vianants i les condicions de vida dels, ampliant els seus escocells.Al costat de les voreres se situarà la franja dei hi haurà trams amb un cordó de servei de 2,80 metres que serà reversible en la major part. El pas de vehicles quedarà restringit al trànsit veïnal i els dos carrils de circulació admetran, la distribució urbana de mercaderies, vehicles de serveis i l'accés als aparcaments de l'àmbit, tal com ja passa avui dia en sentit ascendent. També s'incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems i en els guals dede tot el passeig.La singularitat de laes manifesta especialment en tres espais majors situats estratègicament al llarg de l'eix, en tres de les cruïlles més singulars: l', el Pla de lai el Pla del. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent, amb plataforma única, per donar resposta a la mateixa morfologia de l'espai, als fluxos transversals i longitudinals, a la relació especial amb els equipaments culturals del passeig i a la capacitat d'articulació que l'espai té i ha tingut al llarg del temps.A l'àmbit Colom-Drassanes es modificarà el traçat de l'avinguda Drassanes per millorar la connexió amb el. Es generarà un nou espai urbà d'arribada al davant del mar format per un conjunt d'amb paviments verds i drenats que conclouran i renovaran la trobada entre el passeig, les. També es crearan noves zones d'estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l'espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d'estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l'ombra de l'arbrat.El paviment és un dels elements principals de la transformació. Cobreix tot l'espai de l'eix, de manera que fa d'element unificador de l'espai de, serà de peces de diferents formats de pedra natural, granit i pòrfir. Pel que fa a l'arbrat, s'ampliaran els escocells i es millorarà el. L'enllumenat s'unifica amb un únic disseny més simple i funcional.A més, s'ha tingut en compte tota la resta d'elements que se situen a la Rambla i que cal ordenar per garantir-ne una distribució coherent i ben relacionada amb els usos del passeig. Es proposa reubicar elsde manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs. També es reordenen els quioscos de flors de manera que no quedin l'un davant de l'altre, i es posaran entre arbres a l'àmbit de la Rambla de les, on han estat històricament. Igualment, disposaran d'elements de recollida orgànica.Lade la Rambla va acompanyada de més mesures en diversos àmbits per reactivar-la i recuperar-la com a eix central de la ciutat. En el mandat anterior, des del districte de Ciutat Vella, es va dur a terme un amplidel qual en van sorgir desenes d'accions emmarcades en quatre estratègies (cultural, urbanística, turística i d'urbanització) que s’han anat desenvolupant en els darrers anys. D'aquestes cal destacar l'àmplia acceptació ciutadana de la proposta cultural duta a terme durant tot el 2021. Més de 10.000 persones han estat participants directes en alguna de les diferentsde cultura creades al carrer.D'una banda, l'de laha aconseguit atraure més de 7.500 persones en els més de 50 concerts d'entre juny i octubre d'aquest any, una activitat que ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb entitats del territori com l'Associació de la Plaça Reial,com el Mas i Mas o el Maria Canals i equipaments com el Liceu o les escoles de música del districte.L'Àgora Infantil ha involucrat més de 1.000 persones entre infants i famílies a través dels deu espectacles familiars al. L', que es va situar a un quiosc de floristes en desús reconvertit com a estudi radiofònic, ha aconseguit que hi passessin més de 16 entitats dels barris i 20 iniciatives culturals de la ciutat:ha generat més de 90 programes en format podcast i ha involucrat 500 persones.A més, durant l'any vinent s'impulsaran més mesures urbanístiques vinculades a l'adaptació del Pla d'Usos dei a la posada en marxa d'un pla per protegir l'ús d'habitatge habitual del passeig. En aquest sentit, davant la fi de la concessió de lesdels antics ocellaires de la Rambla, el districte ja té prevista la supressió dels onze quioscos que ara es dediquen a vendre productes diversos al passeig. L'objectiu del districte de Ciutat Vella és que s'aconsegueixi més espai per als vianants, zones d'estada i eliminar

