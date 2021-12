Nou entitats veïnals s'oposen a un espectacle als Jardins del Palau de Pedralbes

Nou entitats veïnals han signat un manifest contra l'espectacle "Natura Encesa" als Jardins del Palau de Pedralbes. Els signants el consideren "absolutament inadequat" per a uns jardins d'un recinte protegit i declarat bé cultural d'interès nacional. A més, hi veuen una nova "privatització" de la zona.Asseguren que no hi ha hagut cap sensibilitat ni respecte per un espai històric i apunten que acull espècies protegides i vulnerables. A més, recorden les "destrosses" que produeix a l'estiu el Festival de Pedralbes. En aquest sentit, consideren que ara que s'està replantant la vegetació malmesa per aquest darrer esdeveniment, se'n celebra un altre de multitudinari, que preveuen que tornarà a malmetre l'espai.El manifest afirma que mentre els promotors diuen que la instal·lació és per fer un cant a la biodiversitat i la conservació del planeta, el que es farà és "destruir" un jardí centenari i la seva biodiversitat i amb una gran quantitat de figures de material plàstic.Entre els signants hi ha la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb), l'Associació de Veïnes i Veïns de Zona Universitària, l’Associació de Veïns Camp Nou, l’Associació de Veïns de les Corts, l’Associació de Veïns i Comerciants del Racó de les Corts, la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Barri de les Corts, la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica, Veïns del Complex Arístides Maillol i SOS Monuments, Salvem el Patrimoni de les Corts.

