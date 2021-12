Barcelona aposta per consolidar les terrasses ampliades per la pandèmia

ERC, al marge de l'acord

manté l'aposta per consolidar les terrasses ampliades durant la. Després d'estudiar les al·legacions rebudes a la proposta per modificar l'ordenança devigent, el govern municipal seguirà amb els seus plans per consolidar les terrasses sempre que compleixin amb els criteris fixats.En el cas de terrassa en calçada hauran d'utilitzar obligatòriament plataforma i uns dissenys homologats peli així es deixarà enrere l'ús d'elements provisionals com els blocs de. En el cas de l'ampliació en vorera, s'estudiarà cas per cas però els bars i restaurants podran mantenir les taules si compleixen els criteris d'accessibilitat, distàncies i garanties de pas que ja recull l'ordenança actual.I és que la modificació de l'ordenança es fa principalment per introduir la possibilitat de consolidar les terrasses en calçada habilitades des del. De fet, aquest dimarts el govern municipal ha anunciat també que es duplicaran lesque s'havien anunciat perquè els restauradors instal·lin la plataforma i els mobles homologats a la seva terrassa en. A l'estiu es va dir que es llançaria una subvenció de 2 milions d'euros però finalment seran 4 milions.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha explicat que la modificació que es planteja ara de l'ordenança de terrasses del 2018 manté elassolit llavors -quan es va aprovar per unanimitat-, ja que no es toquen les principals. El que sí que canvia o es modifica, ha explicat, és que s'obre la porta perquè les terrasses en calçada es puguin consolidar i que els permisos excepcionals provisionals concedits durant la pandèmia es traslladin en sol·licituds de. És a dir, d'alguna manera, regularitzar-ho amb l'objectiu que l'estiu deltotes les terrasses en calçada consolidades disposin de dissenys homologats.Segons Sanz, el que planteja el govern municipal ofereix garanties tant per a restauració com per als veïns, ja que també es contempla la possibilitat que l'denegui les sol·licituds en cas de reincidència d'infraccions. A més, es podran denegar llicències en àrees d'especial saturació d'establiments, com pot passar al carrer. En aquest cas, la circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals.Segons han explicat Sanz i el primer tinent d'alcaldia d'Economia,, s'han acceptat al·legacions de diversos grups municipals i s'ha rebutjat la petició d'ERC per retirar la proposta de modificació de l'ordenança. Així, la previsió és que la modificació -que aquest dimarts es dictamina a lai es votarà al ple del 23 de desembre-, s'aprovi definitivament amb els vots de tots els grups de l'oposició excepte ERC. "Esperem que tingui una aprovació important", ha dit Sanz, indicant que "" seria un "".El director del Gremi de Restauració,, ha demanat el suport de tots els grups polítics i ha indicat que la predisposició és bona amb. "Ningú entén el paper d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona", ha criticat Pallarols, que ha coincidit amb Sanz que seria un "error" no donar suport a la consolidació de les terrasses.Pallarols i Collboni han celebrat que en el seu dia l'Ajuntament s'avingués a facilitar la instal·lació deen calçada i ampliar-ne d'altres en vorera per salvar llocs de treball i s'han mostratper ara poder-ne consolidar algunes. "Penso que hem de treure pit per haver arribat a aquest acord", ha dit Pallarols, que ha apuntat que la novaprotegirà la continuïtat depetits i tradicionals que han pogut tirar endavant amb noves terrasses o amb ampliacions excepcionals.El, a més, posarà una oficina d'informació a disposició delsque vulguin conèixer els models de plataforma i accedir a serveis tècnics per regularitzar les terrasses ampliades.

