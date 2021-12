Borràs para els peus a Ciutadans i expulsa Nacho Martín Blanco del ple

La presidenta del Parlament,, ha aprofitat el ple d'aquest dimarts sobre la salut mental per enviar un missatge de suport al secretari de la mesa i diputat de la CUP,à, avui que s'ha fet pública la sentència del TSJC que el condemna a sis mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència. Borràs ha ratificat davant dels diputats el seu compromís dei la resta de parlamentaris de la cambra davant del que ha considerat un "abús" judicial. "De la nostra determinació política en depèn que no se'n surtin aquells que voldrien diluïda la sobirania d'aquest Parlament", ha dit Borràs.La seva intervenció ha acabat amb una ovació dels diputats independentistes i amb la indignació dels diputats de Ciutadans. El diputat, com és habitual en diverses de les intervencions de Borràs, ha demanat la paraula per criticar el que considera que és una "manca d'imparcialitat" de la presidencia de la cambra.Borràs no li ha donat la paraula malgrat que Martín Blanco ha continuat cridant sense micròfon i qualificant de "totalitària" l'actitud de Borràs. Després d'advertir-lo, la presidenta l'ha expulsat del ple. La resta de diputats taronges han intentat torpedinar el transcurs normal del ple per denunciar la conducta de la presidenta del Parlament.han demanat la paraula, però Borràs no els l'ha donada. Alonso ha tornat a dir que la presidència fa un "ús totalitari" del seu càrrec. "Vostè no sap què vol dir totalitari, li demano respecte per conceptes que han costat la vida a moltes persones", ha retret Borràs al diputat espanyolista. Finalment, Grau ha tornat a denunciar la manca d'imparcialitat de la presidenta, que li ha hagut de recordar que s'ha de posar la mascareta per intervenir des de l'escó. Un cop els diputats de Ciutadans s'han calmat, el ple ha pogut començar per parlar de la salut mental.Poc després, fonts de Cs han explicat a l'ACN que estudien demanar empara a la Mesa del Parlament i al Tribunal Constitucional, no només arran d'aquesta picabaralla, sinó per "una suma" d'episodis com aquest amb Borràs. Martín Blanco volia intervenir al ple en referència a l'article 90, per una crida a observar el Reglament, i per l'article 39, sobre les funcions de la presidència del Parlament. Cs considera que Borràs ha faltat a l'article 39, que diu que el president del Parlament ha de dirigir els debats "amb imparcialitat". Després d'haver estat expulsat de l'hemicicle, Martín Blanco no podrà tornar a assistir en aquesta sessió del ple. Sí que ho podrà fer a partir de dimecres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor