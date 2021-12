Apareixen pintades feixistes a l'escola Turó de Drac de Canet de Mar

Hola @anarosaq @susannagriso @tv3cat. Us en fareu ressò de les pintades neonazis que ha aparegut a l'escola el Turó del Drac de #Canet de Mar? Ja sabem que no, perquè seria desmuntar absolutament tot el fals relat que heu construït.#CanetAntifeixista#MaresmeAntifeixista pic.twitter.com/qzPoOEk6yQ — Rodri 🌴 (@rrroodri) December 14, 2021

L'(Maresme), on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imposat un 25% de classes en castellà a un grup de P5, s'ha despertat aquest dimarts ambEls equips de neteja de l'Ajuntament ja han estat alertats per esborrar-les al més aviat possible. L'objectiu, expliquen des del consistori, és "preservar la normalitat a l'escola" i evitar que la polèmica afecti el dia a dia lectiu.El d'aquest dimarts és el tercer atac d'aquestes característiques a l'escola. El centre va començar aplicar el 25% en castellà a un grup de P5 dijous passat i la comunitat educativa es va mobilitzar divendres en defensa de la immersió lingüística.

