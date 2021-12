La Guàrdia Civil denuncia un «atac» amb petards a la caserna de Figueres

💥 Nova acció contra les forces d'ocupació (caserna de la Guàrdia Civil a Figueres) en homenatge als maquis i resistents contra el règim.



Passem a l'atac, que se'n vagin! pic.twitter.com/obZXOvZDAD — Acció Per la Independència (@IndepeAccio) December 13, 2021

L'associació unificada de(AUGC) ha denunciat en un comunicat un "atac" amb petards a la caserna dela matinada de diumenge a dilluns: L'acció, reivindicada a les xarxes socials pelva consistir en el llançament de pirotècnica contra la façana de l'edifici però no va provocar danys.L'associació ho considera una "continuació" d'altres accions "similars" executades en el passat contra instal·lacions de la Benemèrita a Catalunya i reitera la seva petició al govern espanyol per tal que declari "".D'aquesta manera, asseguren, els agents que hi estiguin destinats "veuran reconeguda una", a més d'un pla integral de mesures econòmiques i sociolaborals per "mitigar la pèrdua de poder adquisitiu" i "l'elevada pressió social que aguanten per part de sectors independentistes".

