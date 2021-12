La llei trans catalana es posa en marxa

Elha arrencat aquest dimarts el trajecte de la. La norma integral de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, segons ha indicat la portaveu de l'executiu,, és un pas "imprescindible" per garantir la igualtat plena de les persones trans en tots els àmbits de la societat públics i privats, que erradica "qualsevol forma de discriminació per raó d'identitat o expressió de gènere".Amb la llei que ha sortit del consell executiu s'elevaran normativament, instruccions i serveis específics que s'han desenvolupat a Catalunya els darrers anys en àmbits com l'educatiu, els centres esportius o bé els centres penitenciaris, que estiguin vinculats a reconèixer elde les persones que manifesten una identitat diferent a l'assignada en el moment de néixer.Això permet, segons el Govern, avançar en lade les persones trans "en totes les esferes de la societat i a totes les edats", ja que la norma també aspira a garantir els drets delsi dels. S'estableixen les "condicions necessàries per al seu lliure desenvolupament", indica l'executiu, d'acord amb la seva "identitat o expressió de gènere", i també es blinda el reconeixement del seu dret a ser escoltades i a expressar la seva opinió.

