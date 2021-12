La llum trencarà un nou rècord de preu aquest dimecres

Elmitjà de l'en el mercat majorista serà aquest dimecres de 291,73 euros el megavat per hora (MWh), un nou rècord històric. Després d'estabilitzar-se entorn dels 200 euros la setmana passada, el preu de la llum ha tornat a desbocar-se en els últims dies i la tendència de les últimes jornades ja advertien de la possibilitat d'aconseguir un nou rècord històric, com al final ha succeït.Respecte al preu d'avui, la llum pujarà aquest dimecres un 1,37%, mentre que la pujada arriba al 168,3% si es compara amb el mateix dia de fa una setmana. En comparació amb el 15 de desembre de 2020, l'és, és a dir, gairebé sis vegades més.Elper a aquest dimecres es donarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, amb 319,1 euros/MWh, mentre que el preu mínim serà de 261,73 euros entre les 05.00 i les 06.00 hores, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia.Aquests preus repercuteixen directament en la, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al país, i serveix de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.L'encariment en els últims mesos en el mercat elèctric s'explica, principalment, pelsen els mercats i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), en màxims històrics en aquest any.El rebut elèctric d'un usuari mitjà amb la tarifa regulada es va situar al novembre en 115,18 euros, un 68,1% per sobre dels 68,50 euros del mateix mes de l'any passat, sent així la segona factura més cara de la història després de la del passat octubre, segons dades de-Consumidors en Acció.D'aquesta manera, l'associació considera que la factura elèctrica de desembre hauria de ser negativa perquè es complís la promesa del president del Govern, Pedro Sánchez , que enguany els consumidors pagaran el mateix que en 2018 una vegada descomptat l'IPC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor