WhatsApp evitarà que «espiïn» quan et connectes

incorpora una nova mesura de privacitat. Fins ara tothom podia veure per defecte quan un usuari estava "en línia" o quan havia accedit a l'aplicació per últim cop, però ja no serà així. La plataforma de missatgeria propietat de Facebook ha incorporat una nova funció per defecte per evitar que els contactes que no estiguin guardats a l'agenda de contactes puguin veure l'El canvi el va desvelar l'equip de suport tècnic, a preguntes d'una usuària, que va compartir la resposta a través de les xarxes socials. La plataforma assegurava que el canvi servirà "per millorar la privacitat i la seguretat" dels usuaris."Estem fent més difícil que la gent que no coneixes i amb la qual no has xatejat mai pugui veure la teva última connexió i l'estat de connexió en línia en l'aplicació", conclou el missatge de la companyia tecnològica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor