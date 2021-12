Dard del Govern a Borràs per la immersió a l'escola de Canet: «Calen solucions efectives, no invents»

El Govern ha descartat aquest dimarts que la conselleria d', en mans d', assumeixi la direcció de l'escola deon ja s'aplica el 25% de castellà a P5. A la sortida de la trobada, la portaveu de l'executiu,, ho ha explicat amb dard inclòs a Laura Borràs, presidenta del Parlament i una de les principals dirigents de, que va ser l'encarregada de plantejar que, com a màxim responsable de les polítiques educatives, es posés al capdavant del centre maresmenc per blindar la immersió . "Calen solucions efectives, no invents", ha ressaltat Plaja. La portaveu també ha indicat que aquesta posició és compartida per Junts.El president de la Generalitat,, ha reiterat en les últimes hores el seu compromís d'"enfortir" el català com a eina de cohesió social . Ho va fer durant el discurs en l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi, però també durant la compareixença conjunta amb el lehendakari, durant la qual va demanar "que es deixi en pau la llengua catalana" i que els partits polítics no en facin "partidisme". Les concrecions sobre com fer-ho, però, les ha deixat per a laconvocada per dijous a les sis de la tarda.Tant ERC com Junts consideren que el model d'immersió a l'escola catalana és un, però el com fer-ho torna a ser de nou carn de canó de la batalla que lliuren dos partits que governen plegats mirant-se de reüll i acumulant discrepància setmana rere setmana. Com s'ha d'encarar la defensa del català se suma a laacumulats en set mesos de vigència de l'actual Govern juntament amb l'ampliació de l'aeroport, els macroprojectes dei els, el pacte de pressupostos amb els comuns, la taula de negociació amb la Moncloa o el suport als comptes deSi aquest diumenge va ser el vicepresidentqui advertia en una entrevista a El Punt Avui que l'estabilitat del Govern està "en risc" i que la defensa del català bé valdria tombar els pressupostos de, dilluns la metxa la va encendre Borràs a l'hora de demanar que Cambray assumís les regnes de l'escola de Canet de Mar. Lluny d'afluixar la pressió, la portaveu de Junts,, es va enfilar al faristol per reclamar al departament comandat pels republicans que "blindi" els directors de les escoles , sobre qui recau l'amenaça judicial en cas no complir la sentència dictada. Al costat de mesures com aquesta, ha reclamat-començant per la, aprovada durant el segon tripartit- i explorar alternatives al Parlament per millorar la situació del català.La recepta no va ser ben païda a ERC, en nom de la qual la secretària general adjunta,, va replicar que la sortida al setge judicial al català passi per apuntalar el marc legal del país i no per "solucions improvisades i màgiques" . L'aposta d'Aragonès i també dels republicans és que la resposta a la sentència del Tribunal Suprem es teixeixi a laper articular una acció col·legiada a les resolucions judicials que està convocada el dijous. Atendre la proposta de Borràs, va advertir, seria "carregar-se l'autonomia dels centres", una frase que també ha fet servir Plaja en la roda de premsa d'aquest dimarts al migdia.

