Cuixart exigeix al catalanisme mantenir el consens per l'escola catalana

Sergi Belbel, premi Sant Jordi amb Morir-ne disset

El president d'Òmnium Cultural,, ha enviat un missatge clar i contundent als partits polítics perquè es comprometin en la defensa del català i abandonin la picabaralla partidista en l'àmbit de la llengua. Cuixart ha criticat les baralles dels últims dies entre ERC i Junts ha fet una crida a la participació, dissabte, la manifestació convocada per dissabte a Barcelona contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificada pel Tribunal Suprem que imposa el 25% d'ensenyament en castellà. El president d'Òmnium ha estat l'encarregat de cloure l'acte de lai ha pogut pujar a l'escenari per primer cop després de més de tres anys empresonat.La crítica als embats judicials contra el català i el consens necessari al voltant de la llengua han centrat el discurs de Cuixart, però també les intervencions enregistrades en vídeo i els discursos dels conductors de l'acte. L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i una àmplia representació del sobiranisme polític i civil. Cuixart ha demanat a la classe política "tota l'ambició del món" en la llei de l'audiovisual. "Que la cultura catalana continuï contribuint a la humanitat depèn, avui, de l'audiovisual. Demanem als partits que assumeixin aquesta transcendència històrica", ha dit, i ha reclamat "ambició i garanties" per a una indústria "catalana i en català". "La sabem potent i la volem capdavanteraCuixart ha instat els partits "catalanistes" que deixin de fer "política partidista de curta volada" i que es posin d'acord per defensar el model d'escola catalana, i per això ha fet una crida a participar a la manifestació de dissabte convocada per Som Escola contra la imposició del castellà a les aules. "Fem-ho pels milers de mestres que ensenyen en català i ensenyen que totes les cultures del món són iguals", ha dit Cuixart, que ha reivindicat la "llengua que ens fa un sol poble". "Catalunya no exclourà mai ningú en el camí cap a la llibertat", ha conclòs.El president d'Òmnium ha arrencat el seu discurs enviant una abraçada a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, i ha tingut un record també per a Pau Juvillà, inhabilitat avui pel TSJC. A l'acte hi ha assistit la plana major del Govern i de l'independentisme i ha tingut un to reivindicatiu, amb missatges més o menys explícits al Govern per enfortir la defensa del català i aconseguir èxits en la negociació per la llei de l'audiovisual. També ha estat una reivindicació de la cultura catalana i de la llibertat. "La cultura és font de resistència", ha dit Cuixart, que ha recordat que la repressió no s'atura.Cuixart ha felicitat també els guardonats a la Nit de Santa Llúcia. El principal premi de la nit, el Sant Jordi de Novel·la, ha estat concedit al dramaturgper l'obra Morir-ne disset (Proa). El premi Mercè Rodoreda de contes i narracions ha estat per, amb el recull de relats Declaració d'invencions (Proa) El tercer premi de la nit, el Carles Riba de poesia, ha estat perper Si entra boira no tendré on anar (Proa).La Nit de Santa Llúcia ha celebrat enguany la 71a edició i vol ser la nit de referència del calendari cultural dels Països Catalans. Enguany, la gala ha estat dirigida per Martí Torras i Mayneris i ha tingut com a eix central la importància de la llengua i la literatura, i com afecten la vida de la persona. Per això, l'acte ha comptat amb cinc presentadores, que han representat una mateixa persona en diverses edats de la seva vida, dels nou anys als 60.

