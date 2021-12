Borràs es compromet a mantenir l'escó de Juvillà fins a la sentència ferma

La presidenta del Parlament,, s'ha compromès acó del diputat de la CUP i secretari quart de la mesa,, fins que no hi hagi una sentència ferma d'inhabilitació per desobediència., ha assegurat, tot afegint que tampoc atendrà laen cas que aquesta reclami que s'executi de forma immediata la sentència. Aquest posicionament aniria just en la línia contrària del que va fer el seu antecessor, Roger Torrent, durant la presidència del qual es va retirar l'escó a, malgrat que va continuar com a president uns mesos més fins a la sentència ferma.La previsió, per ara, és que Juvillà, que té dret a presentar recurs,i, per tant, votant, perquè sí que hi ha unanimitat entre els partits independentistes sobre que la sentència no s'ha d'executar fins que no sigui ferma alLa incògnita és, però, si laintervindrà abans per reclamar, com va fer amb Torra, que l'escó s'ha de retirar de forma immediata. Vox i Ciutadans ja han enviat una carta a aquest organisme perquè actuï.fins on sigui possible", ha assegurat Juvillà, que ha emplaçat tant a Junts com a ERC a treballar en una resposta consensuada per defensar tant el seu escó com el de la resta d'encausats mentre la sentència no sigui ferma. El dirigent cupaire ha demanat actuar de forma col·lectiva per preservar. Amb tot, assumeix que, un cop el veredicte sigui ferm després dels recursos que interposarà, serà rellevat a la cambra.Sigui com sigui, el Parlament torna a estar a expenses de decisions judicials sense que la majoria independentista, incapaç fins ara d'operar amb carpetes clau com els pressupostos, tingui acordat a hores d'ara com procedir en cas que es reclami la retirada de l'escó de Juvillà de forma immediata via intervenció de la JEC. De moment, laal diputat de la CUP i Borràs ha aclarit que "no farà cap excepció en la defensa dels drets i llibertats" dels diputats sense que hi hagi sentència ferma de la més alta instància.La pregunta és si hi haurà un tancament de files de la majoria independentista sobre com procedir. L'acció de Torrent amb la retirada de l'escó a Torra va motivar que l'aleshores president sortís a dir públicament que la legislatura no tenia recorregut perquè les confiances estaven trencades i que es convocarien eleccions després dels pressupostos. A més, Junts té gravat com l'antecessor de Borràs no va permetre tampoc, acció que sovint continuen retraient als republicans.Ara, és Borràs qui es trobarà en la tessitura de decidir què passa amb l'escó de Juvillà. La presidenta del Parlament ha defensat en tot moment el dirigent cupairei signant un manifest a favor de la seva absolució. El seu entorn fins ara ha transmès que, en tot cas,fins que no hi hagi sentència ferma per part del Tribunal Suprem i que, arribat el moment, caldrà esperar què vol fer la CUP., en aquest sentit, aposta per unai també considera que no s'ha de fer cap moviment almenys fins que es reclami l'execució de la sentència.de l'independentisme davant del cas Juvillà malgrat que fins ara no ha operat la majoria aconseguida a les urnes? Aquest dimarts, el dirigent de la CUP seguirà ocupant el seu lloc a la mesa i votant quan pertoqui, però caldrà veure què passa quan s'ordeni l'execució de la sentència. Si, com ha dit, Borràs fa cas omís a la JEC, i Juvillà continua ocupant el seu escó, el Parlament tornaria a un escenari de xoc. Per ara, la mesa de Borràs manté el vot delegat demalgrat les reticències dels partits unionistes.De fet, la gestió del cas Juvillà marcarà unque pot tenir ressò després en la, en aquest cas per presumptes irregularitats quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes i que ella atribueix a una persecució política. "S'ha de defensar fins al final la presumpció d'innocència, així com els drets i les llibertats dels diputats", ha dit Borràs en referència al cas Juvillà.

