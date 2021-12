Rufián insta Junts a trencar amb el PSC a la Diputació de Barcelona si no defensa el català

Un habitatge de 60 m2 per al rei emèrit

El portaveu d'ERC al Congrés,, ha afirmat aquest dimarts en roda de premsa que la seva formació se sent "molt sola" defensant la immersió lingüística i les quotes de català a la, i ha emplaçat Junts a fer servir també la seva "força negociadora" condicionant la continuïtat del pacte entre Junts i PSC a la Diputació de Barcelona a un canvi d'actitud dels socialistes sobre el català. "Crec que en el tema de la llengua és una qüestió transversal, i fa 40 anys el PSC va tenir un paper importantíssim, però avui el PSC està desaparegut", ha dit, i per tant "si la llengua és tan important, i ho és, hi ha una altra força independentista que té una carta molt important" a la Diputació.Rufián ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa on ha explicat que ERC "segueix negociant" amb el govern espanyol la Llei Audiovisual. Una negociació vinculada a la dels pressupostos generals de l'Estat, que es troben al Senat i pendents de les esmenes parcials. El portaveu dels republicans no ha volgut aclarir si ERC donarà suport o no a alguna de les esmenes de l'oposició, com la del PP que demana una rebaixa de l'IVA a les perruqueries. Si s'aprovés aquesta o qualsevol altra esmena, els comptes tornarien al Congrés, on s'haurien de votar de nou."Si tot hagués anat bé segurament no hauríem arribat fins al dia d'avui, però el vot d'ERC se sua, i s'està suant", ha afirmat. També ha lamentat que s'hagin emès moltes opinions contra ERC per la negociació de la Llei Audiovisual. "Jo entenc que és molt més criticable quan algú s'implica que quan no", ha dit", i "ERC està negociant algunes coses molt sola". "Que passaria si junts posés sobre la taula la Diputació de Barcelona, i que si el PSOE o el govern no protegeixen el català es trenca la Diputació de Barcelona?", ha preguntat. Segurament –ha dit- aquesta "seria una palanca perquè el PSOE entengués moltes coses".Preguntat per les condicions d'un hipotètic retorn del rei Joan Carles de Borbó a l'Estat, Rufián ha apuntat que al seu entendre si tornés "podria viure en un pis de 60 metres quadrats d'un barri obre i cobrar la pensió mínima". Segons el portaveu d'ERC, més enllà de la decisió de la Fiscalia de Suïssa d'arxivar el cas de l'AVE a La Meca, "sobre el rei hi ha un problema d'ètica més enllà de les investigacions judicials". "La pregunta és si és ètic que un monarca rebi 65 MEUR d'un rei saudí i que reparteixi els diners en comptes a paradisos fiscals".

