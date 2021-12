Aquest any hem après... que la violència masclista continua sense aturar-se

Altres notícies que et poden interessar

Malauradament, l'any 2021 ha continuat fent evident que les violències masclistes són una xacra estructural a la nostra societat . El balanç torna a ser tràgic a Catalunya: 12 dones assassinades, 11.000 denúncies per violència masclista, més de 800 denúncies per violació i més de 1.450 per abusos.A l'estat espanyol, són 39 les dones mortes per violència masclista que es comptabilitzen. A més, els primers estudis sobre l'impacte que ha tingut la pandèmia apunten queque pateixen les dones.En els darrers tres anys, el moviment feminista ha anat in crescendo a l'hora de denunciar i combatre la por a la qual s'obliga a viure les dones. En els darrers mesos s'ha posat l'èmfasi en que va estar hospitalitzada durant més d'un mes i mig. Les expertes assenyalen que en més del 80% dels casos els agressors són coneguts de la víctima i queper falta d'una educació socio-afectiva que trenqui rols de gènere.També s'ha posat l'accent en la violència vicària , la que té per objectiu causar dolor en la dona a través dels fills. Se n'ha parlat molt especialment arran del cas del pare de Tenerife que va assassinar les dues filles el passat estiu i d'un altre home que va assassinar el seu fill de dos anys en un hotel a Barcelona.​​​

