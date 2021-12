Aquest any hem après... que el català està en perill

Ja fa temps que els filòlegs alerten de la situació de la llengua i hi ha quasi unanimitat a l'hora de parlar d'una situació greu, tot i que variïn en l'abast d'aquesta gravetat.A això s'hi ha afegit l'ofensiva contra el català en els jutjats, amb la sentència del TSJC exigint el 25% -com a mínim- de classes en castellà. Que es pot estar damunt d'un polvorí a les escoles n'ha donat mostra el cas de Canet de Mar, utilitzat pel gruix de la dreta i la premsa madrilenya per etzibar fort contra la immersió, l'eficàcia de la qual havia estat qüestionada des del món lingüístic. La llei de l'audiovisual, a banda, ha estat protagonista en la negociaciópels pressupostos de l'Estat. En teoria, queden garantits 15 milions d'euros per a producció en llengües cooficials L'que elabora la Generalitat és l'estri més clar per avaluar l'estat de la llengua . Es fa cada cinc anys. El darrer és del 2018 i les dades que aporta dibuixen un escenari preocupant:, mentre que un 36,1% té el català, i aquesta dada no experimenta variacions en els darrers deu anys. La seva presència, amés, divergeix enormement en funció del territori. Si és l'habitual a les Terres de l'Ebre o a l'Alt Pirineu, recula a l'àrea metropolitana (on és només habitual per al 27%) i és molt minoritària en municipis importants com l'Hospitalet (11,9%). Alhora, el català és feble en els misatges de mòbil i el seu ús decau en àmbits sensibles, com els patis d'escola.

