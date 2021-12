Aquest any hem après... que la UE haurà d'aprendre a viure sense Merkel

Altres notícies que et poden interessar

Després de, la política internacional ha acomiadatcancellera alemanya des del 2005. Lava arribar al cim del govern amb poca experiència i vista amb suficiència per líders d'altres països, fins i tot pels seus companys de partit, la democristiana i conservadoraPerò es va consolidar aviat com una veu sòlida en el panorama global i va refermar el compromís europeu d'Alemanya.La Unió Europea (UE) s'haurà d'acostumar a l'absència de Merkel, i haurà de fer-ho aviat. Els reptes que afronta la UE -ara sense el Regne Unit- són molts i tot afebliment de l', que Merkel va cimentar, darrerament amb, seria letal per al projecte comunitari. Com sempre es produeix quan hi ha un canvi al capdavant de la presidència francesa o de la cancelleria alemanya, cal recomposar el que continua sent el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor