Aquest any hem après... com funciona el preu de l'electricitat

El preu de la llum ha assolit rècords històrics que han posat el mercat elèctric sota els focus, vorejant els 400 euros per megavat/hora per les festes de Nadal. El conjunt del sistema comprèn un seguit de processos independents entre ells: lad'energia, el, lai la. El mercat elèctric té una particularitat que el fa diferent a altres productes. L'electricitat no es pot emmagatzemar en grans quantitats de manera eficient i això implica que el mercat ha de gestionar que l'electricitat arribi a tothom i que es puguin satisfer els focus de demanda. Lai l'han de garantir el màxim ajust entre l'oferta i la demanda. És la xarxa elèctrica la que regula la demanda que es preveu en funció de les propostes de generació d'energia de les centrals.L'OMIE és el que gestiona el(el pool) entre les empreses generadores i les comercialitzadores, que compren l'energia. Es tracta d'un sistema semblant a unai així funciona a tot Europa, on el preu més alt és que marca el que obtenen les diferents fonts d'energia. Els defensors d'aquest sistema diuen que compensa l'aposta en energies, però és molt costós quan el preu es descontrola, com ha passat ara. En qualsevol cas, cal tenir en compte que el preu de larespon a més factors que el joc del mercat, ja que inclou potència, energia, impost elèctric, lloguer d'equips i IVA.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor