Aquest any hem après... que l'independentisme continua sense full de ruta compartit

Quatre anys després deli la proclamació de la República , l'independentisme continua sense traçar un rumb compartit.han reeditat el Govern de coalició, però la majoria delobtinguda a les urnes a les eleccions del 14-F no ha servit per millorar l'articulació pràctica del moviment, com ha demostrat el desmarcatge de la CUP en la negociació delsde la Generalitat. Les reunions setmanals d'entitats i partits, per ara, no han donat fruits, ni tampoc s'ha concretat la reformulació d'unque ja té en marxa la seva assemblea de representants.En essència, la pugna estratègica s'expressa entre els partidaris del diàleg amb l'Estat i de la col·laboració amb el govern espanyol al(ERC) i els defensors de l'anomenada confrontació intel·ligent, capitanejada per Junts. La discrepància va cristal·litzar en la segona reunió de la, de la qual el partit de va ser exclòs perquè l'alineació que proposaven incloïa dirigents al marge del Govern. Res fa pensar que, de cara a la nova trobada prevista per aquest mes de gener , els dos socis de Govern s'asseguin cara a cara amb la

