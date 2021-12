Casado a Barcelona: «La llengua ja és un tema de drets civils»

El "fracàs" de la immersió

El PP puja el to en el seu discurs contra la immersió lingüística. Aquest dimarts, el líder del PP,, ha assegurat que després del cas de Canet de Mar, la llengua, una afirmació que el cap dels populars catalans,ha reiterat. Casado ha mostrat el seu suport a la família que ha reclamat la meitat de les classes en castellà i ha comparat la situació amb la que es va viure als Estats Units durant els anys de la lluita pels drets civils. En un moment determinat, ha arribat a dir que la lluita contra la immersió "és una causa de tota la humanitat". Ha recordat l'ordre del presidenta la Guàrdia Nacional perquè protegís l'accés d'uns estudiants negres en alguns estats del sud. Casado, però, ha dit que "trobem a faltar un Kennedy". Ell només veu a Pedro Sánchez.Com ja va fer fa uns dies, Pablo Casado ha demanat aque iniciï el tràmit per aplicara Catalunya si la Generalitat no compleix la sentència del TSJC que estableix un mínim del 25% de classes en castellà. Casado ha anunciat que adoptaran mesures en el pla judicial si el Govern "es nega a acatar la sentència". Ha acusat Sánchez de "no fer res" perquè "necessita dels vots del separatisme per continuar a la Moncloa". El president del PP ha estat a Barcelona, on s'ha reunit amb, com l'Assemblea Escola Bilingüe, Societat Civil Catalana, S'ha Acabat, Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència, Convivència Cívica Catalana, AMES i Ampas Paral·lel.Casado ha advertit la Generalitat que "pot incórrer en desacatament i desobediència" si no fa complir la sentència, i ha afirmat queHa anunciat un seguit d'iniciatives que emprendrà el seu partit, que avui ha registrat una proposició perd'abast estatal "per posar fi a l'", una declaració institucional al Congrés de "condemna" dels fets de Canet, dur el tema a le sinstàncies europees, inclòs el Consell d'Europa, i l'anunci que si arriba al govern, aprovaran unaque garantirà que el castellà sigui llengua vehicular a tot l'estat.El líder del PP s'ha referit a fets que, segons ell, s'han produït en les escoles catalanes, "como no deixar anar al lavabo a alumnes castellanoparlants". El cas de Canet, però, hauria ultrapassat tot això, ha dit Casado, que ha considerat gravísim "que s'hagi assenyalat un nen i s'hagi demanat que s'apedregui la seva casa".El president del PP ha vingut a Barcelona en plena tensió entorn la llengua, després que elratifiqués la sentència delsobre el 25%, com a mínim, de classes en castellà a les escoles catalanes. El cas de l'escola de Canet de Mar, on uns pares van exigir que el seu fill de cinc anys rebés el 50% de les classes en castellà, ha atiat el conflicte lingüístic.Per la seva banda, el president del PP català,ha assegurat que "", i ha posat com a prova el fet que des del sobiranisme s'admet que l'ús social del català ha baixat. Segons Fernández, un dels motius és que "la llenguai ha passat a ser antipàtica". Ha considerat que la immersió no ha estat bona per fomentar el català, tot afirmant que "ni Pla ni Serrat van necessitar mai subvencions".

