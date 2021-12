Què diuen els pediatres sobre vacunar les criatures contra la Covid?

Un noi jove vacunant-se Foto: ACN

La vacunació contra la Covid en infants d'entre 5 i 11 anys comença aquest dimecres. Els organismes de Salut Pública han donat llum verda a la campanya en el marc d'una estratègia global per frenar el virus que torna a guanyar terreny en una nova onada.



La Generalitat ha decidit obrir la vacunació a la població infantil sense diferenciar edats, donant sempre prioritat als grups de risc. Per vacunar-se cal cita prèvia -que ja es pot demanar- i consentiment informat en cas que els menors no vagin acompanyats pel seu pare o mare. Els infants rebran la vacuna de Pfizer-BioNTech en una dosi tres vegades menor que les persones adultes. El motiu pel qual s'opta per aquest tipus de vaccí d'RNA missatger, segons les autoritats, és que redueix significativament el risc d'efectes secundaris.

Dr. Carlos Rodrigo:



Pediatra especialista en malalties infeccioses i cap de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Membre del consell assessor de vacunacions de Catalunya i del grup de treball de vacunació infantil del Ministeri de Sanitat.

Dra. Teresa Escudero Ozores:



Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària amb més de 10 anys d'experiència com a pediatra, doula i coordinadora de l'aula virtual de la formació en Ecologia de la infància.

Dr. Antoni Soriano:



Pediatra especialista en malalties infeccioses i coordinador d'un grup de recerca de Covid pediàtrica a l'Hospital Vall d'Hebron. També és membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19.

L'anunci de la campanya de vacunació infantil ha evidenciaten la necessitat de vacunar les criatures. Per això, des dehan recollit el punt de vista de, totes elles, que ens han respost sobre la conveniència i seguretat de la vacuna:"La vacuna infantil és una eina més que tenim al nostre abast en el marc d'una estratègia global per aturar el virus.. Es pot posar en funció del. Si la criatura té alguna patologia de base per la qual la Covid suposa un risc, és altament recomanable. Si en l'entorn familiar hi ha persones en situació de risc, també pot ser una eina molt útil. I, sobretot, cal posar en valor que és un recurs gratuït, que en pot disposar aquelles famílies que la necessitin"."La vacuna és segura. S'han detectat molt pocs efectes secundaris, normalment en forma de dolor local. L'afectació al miocardi és la que més ha preocupat, però s'ha donat en franges majors de 18 anys més que no pas menors. Totes les vacunes aprovades fins ara són molt segures, en aquest sentit no hi ha dubte"."Ara bé, el més important és, especialment els col·lectius vulnerables, és a dir persones de risc o majors de 60 anys. La prioritat és tenir ben protegida aquesta franja poblacional"."Les vacunes són grans invents de la humanitat,. La vacuna de la Covid és unaque estimula el sistema immunitari i que ha demostrat ser"Tot i això, qualsevol actuació mèdica sobre una persona sana. De fet no ho té clar ni el comitè de vacunació de Noruega, el de Finlàndia o Regne Unit"."Cal oferir la vacunació voluntària a criatures que es puguin beneficiar del tractament, comque estan en tractament del càncer. Qualsevol teràpia aprovada d'urgència o emergència és un assaig clínic, i en el cas de les vacunes contra la Polio estava justificat per les morts infantils. Però, ara per ara, amb la vacuna de la Covidi per això cal que realment se sol·liciti un"La vacunació infantil és, és una eina més que disposem per controlar la pandèmia i vacunar aquesta franja de població. Tot i això, ara mateix el més urgent és administrar la tercera dosi a la població de més de 60 anys que és la que té més risc de tenir una gravetat immediata"."La vacuna pot servir per minimitzar el màxim el risc de casos greus també tenint en compte queni quina serà l'evolució epidemiològica en els pròxims mesos. Crec que no fer servir aquesta eina a l'abast seria bastant injust de cara les criatures".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor