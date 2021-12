L'es recupera de manera significativa, però no s'ha de perdre de vista lesque suposenSón les principals dades que ofereix l'elaborada pel, que han presentat aquest dimarts el degà,, i el responsable de l'enquesta,. Han contestat un total de 1.167 col·legiats.dels economistes mostra una clara recuperació, assolint en una escala de 0 a 10 a un. Tot i així, els economistes catalans situen en un 6,7 la preocupació sobre una possible frenada en la reactivació prevista per a l'economia catalana. La previsió pels economistes és que la situació continui millorant i que se situi en un 4,97 pel que fa a l'economia catalana i un 5.02 per a l'espanyola.Un 65,4% dels enquestats considera que, mentre que un 16,8% creu que està igual i un 16,4% la veu encara pitjor. Com ha assenyalat Carles Puig, "ens anem acostant a l'però resten molts interrogants". Respecte a l'enquesta de la primavera, la millors és sensible: en aquell moment, només un 42% dels economistes creia que l'escenari era millor que un any abans.Una de les dades que reflecteix l'enquesta és. A la primavera, el principal problema era la Covid i el segon la situació política. Ara(ho veu així el 37.6%) i elel segon. El tercer problema que ara apareix com a més greu és el de la crisi en la cadena de subministraments, assenyalat pel 30,6% dels enquestatsLa situació política és ara el quart problema i la pandèmia el cinquè.Pel que fa a la, no hi ha un criteri decantat sobre el seu impacte i duració. Consideren que és de caire conjuntural un 48,2% dels economistes, mentre que el 46,9% dels enquestats creu que respon a factors estructurals.L'enquesta també inclou algunes preguntes sobre temes d'actualitat, com l'. Undels economistes barcelonins es mostren partidaris de l'ampliació del Prat. Un 50,5% amb la condició que s'internalitzin els impactes ambientals i socioeconòmics generats i un 31,6% en qualsevol cas.

