Rosalía es va negar a participar a «Élite» després de pactar un cameo

és l'artista catalana del moment amb més projecció internacional. Les seves cançons, actuacions i aparicions a la premsa tenen un ressò en milions de fans a tot el planeta. És per això, que, a aquests, en productes que poden tenir una repercussió a tot el món.Va ser el cas de-sèrie de Netflix dels Javis en què Rosalía va gravar la veu per a la cançó inicial- i el dede, on la cantant de Sant Esteve Sesrovires feia un petit paper secundari. Ara, però, ha sortit a la llum un projecte en el qual Rosalía hauria participat però ella mateixa va fer marxa enrere:La famosa sèrie espanyola d'adolescents dehavia pactat amb la cantant que participaria en la quarta temporada, estrenada aquest mateix any. Segons ha revelat El Confidencial Digital, la catalana, sent la responsable de vertebrar els fils de les històries dels principals protagonistes. És més, segons el mateix digital espanyol, el sisè capítol de la temporada hauria dut per nomfent referència al disc d'èxit que Rosalía va editar el 2018.Tota la història girava al voltant, segons ha confirmat-la productora que lidera els rodatges d'Élite- a El Confidencial Digital. La cantant va rebutjar, segons expliquen, a última hora la seva participació i això va obligar els guionistes a modificar tot el text d'aquell episodi. Rosalía va ser substituïda per la cantant nord-americana

