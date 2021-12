Canvis en el futbol a la televisió: Movistar i DAZN compartiran la Lliga

La Lliga espanyola de futbol ha anunciat aquest dilluns un acord per 4.950 milions d'euros ambpels drets audiovisuals de la competició dirigida per. L'acord de les dues emissores serà dei s'aplicarà en els àmbits de l'Estat espanyol i d'Andorra. D'aquesta manera, Movistar es quedarà ambper jornada icompletes, mentre que DAZN es quedarà ambper cada jornada.En un comunicat emès aquest dijous,exposa la seva "satisfacció" per un acord a llarg termini que ofereix "". La direcció de la màxima competició del futbol espanyol també celebra ser "l'única que ha fet créixer els seusaudiovisuals" en comparació a la resta de les principals lligues europees.Fins ara, l'empresa dehavia mantingut els drets com a únic emissor de la Lliga. Per altra banda, DAZN entrarà per primer cop en les emissions de la màxima competició espanyola, tot i que també havia emès ja la passada temporada alguns partits de la. Precisament aquesta empresa és una de les més grans pel que fa a l'emissió de continguts esportius, amb la presència de competicions tan importants com la, la

